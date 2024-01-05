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年末節日網購2221億創新高 先買後付大增

編譯廖振堯、記者張大仁／綜合報導
美國民眾在今年的假日購物季花費了2221億元，創下新高，顯示需求強勁。（路透）
美國民眾在今年的假日購物季花費了2221億元，創下新高，顯示需求強勁。（路透）

儘管民眾在調查中普遍不滿意當前經濟，但2023年末的「黑色星期五」(Black Friday)、「網購星期一」(Cyber Monday)、聖誕節等節日購物季卻創下紀錄，電子產品、玩具等商品的網購消費額達到2221億元的新高。

網購星期一單日124億

有線電視新聞網(CNN)報導，資料分析平台Adobe Analytics於4日發布的一份報告顯示，自11月1日至12月31日購物季的支出較2022年增加了4.9%，創下新高，僅「網購星期一」單日消費者就下單創紀錄的124億元；購物者紛紛把握折扣，並傾向採用「先買後付」(Buy Now, Pay Later)來支付更多的購買費用。

Adobe數據顯示，從11月1日到12月31日，零售商網站和應用程式的銷售額總計2221億元。

Adobe表示，零售商的大幅折扣及促銷活動是拉升買氣的主因。今年網購折扣幅度創下歷史新高，電子產品折扣最高31%、服裝類折扣最高24%，皆比2022年的25%、19%更高；玩具類折扣今年最高28%，則比去年的34%略低。

美國民眾在今年的假日購物季花費了2221億元，零售商的大幅折扣及促銷活動是拉升買...
美國民眾在今年的假日購物季花費了2221億元，零售商的大幅折扣及促銷活動是拉升買氣的主因。（美聯社）

先買後付 單日年增42.5%

福斯新聞(Fox News)報導，網購的「先買後付」選項亦是吸引主因，允許消費者分期付款且通常免利息，使用量比去年增加了14%，創下166億美元的新高。「先買後付」支付方式約佔11月份1235億元網購總消費額中的92億元，年增17.5%；「先買後付」最高單日消費比例則是「網購星期一」，達9億4000萬元，年增42.5%。

分析師憂「節日債務後遺症」

Adobe Digital Insights首席分析師潘黛亞(Vivek Pandya)表示，在經濟前景不明朗的情況下，企業利用靈活的支付方式來吸引消費者。Bankrate資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)先前卻表達擔憂，「先買後付」的消費額上升表明很多人已經接近負債邊緣、正在尋求快速、能負擔的融資，因此他認為2023年的「節日債務後遺症」可能特別嚴重。

Adobe的數據未根據通膨進行調整，而12月網購價格平均年減5.3%，這意味著2023年節日購物季支出增加是由因需求成長，而不是價格波動所驅動。

零售商 聖誕節 黑色星期五

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