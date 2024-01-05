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國會暴亂成競選主軸 拜登、川普各自解讀

編譯陳韻涵／綜合4日電
國會暴亂即將屆滿三周年，拜登(左圖)與川普(右圖)各自陣營以不同角度切入同一事件，塑造對自身有利的論述。(美聯社)
國會暴亂即將屆滿三周年，拜登(左圖)與川普(右圖)各自陣營以不同角度切入同一事件，塑造對自身有利的論述。(美聯社)

國會暴亂三周年之際，前總統川普6日將在愛阿華州舉辦兩場造勢活動，拜登總統5日則造訪賓州佛吉谷(Valley Forge)；美聯社報導，拜登與川普如今可能重現2020年情況，雙方陣營以不同角度詮釋同一事件，塑造對自身有利的論述，凸顯不同政黨對國會暴亂事件的解讀差異，以及川普豪賭國會暴亂事件不影響他回鍋白宮的選情。

報導指出，美國革命(American Revolution)時期，華盛頓(George Washington)與大陸軍在佛吉谷的戰場度過艱苦寒冬，抵抗英軍。拜登的顧問認為，在關鍵搖擺州造勢將凸顯川普涉及2021年1月6日國會暴亂的角色，並強調民主黨人有機會挑明今年選舉的利害關係。

受天候因素影響，拜登原定6日的佛吉谷的造勢活動提前至5日登場。

副總統賀錦麗6日將在南卡羅來納州莫爾特海灘(Myrtle Beach)的教會演說中，呼應拜登的訊息；匿名人士透露，賀錦麗將聚焦為美國自由與原則而戰的內容。

聯邦檢察官起訴川普涉及暴亂，煽動無稽選舉被竊謬論，意圖推翻大選結果；川普不認罪，並持續宣揚攸關2020年選舉的謊言。

川普在共和黨初選的支持率遙遙領先，他的對手大多避免批評他在國會暴亂事件中扮演的角色；川普則稱那天是「美妙的一天」，形容參與暴亂而遭關押的人是「偉大的愛國人士」與「人質」。

川普甚至在部分造勢場合播放支持者當天吟唱的改編國歌，其中穿插川普朗誦的效忠宣誓。

共和黨策士愛麗絲‧史圖爾特(Alice Stewart)表示，「許多共和黨選民不喜歡1月6日事件，但也不為此所困擾」，他們也許因為反對拜登的經濟政策而支持川普。

拜登陣營花費50萬元，6日起在亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州當地晚間新聞時段，播映聚焦國會暴亂的60秒競選廣告，並在數位平台推出較短的版本。

國會暴亂畫面播送之際，拜登訴說旁白：「危險的事情正在美國發生」，「極端行動未共享我國民主基本信念」，「我們所有人都被問到，我們將如何維護民主」。

川普 拜登 共和黨

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