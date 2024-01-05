國會暴亂誰煽動？華郵民調：25%國人相信是FBI幹的

華盛頓郵報與馬里蘭大學(University of Maryland)公布最新聯合民調指出，25%美國民眾相信聯邦調查局(FBI)「可能」或「肯定」煽動2021年1月6日國會暴亂。(美聯社)

華盛頓郵報 與馬里蘭大學(University of Maryland)公布聯合民調指出，25%的民眾相信聯邦調查局(FBI)「可能」或「肯定」煽動2021年1月6日國會暴亂，共和黨 員中有34%認為聯邦調查局煽動叛亂，以福斯新聞網(Fox News)為主要新聞來源的受訪者中，39%相信聯邦調查局組織並煽動國會暴亂。

華盛頓郵報與馬里蘭大學聯合民調是在2023年12月14日至18日之間，針對全國抽樣選出1024名成年人完成調查，統計誤差在正負4.1%以內。

統計顯示，共和黨員中有34%認為聯邦調查局煽動叛亂，持相同看法的無黨籍人士及民主黨員僅各占30%、13%。

華盛頓郵報分析，極右派媒體大量散布聯邦調查局煽動國會暴亂的不實消息，雖然已被執法機關數度否認，國會調查以及725件聯邦犯罪起訴案都沒有聯邦調查局涉及國會暴亂的證據，但不實訊息在美國已普遍流傳，某些民眾深信不疑；散布不實訊息的前總統川普 如今則在共和黨初選遙遙領先，川普公開發言多次對於參加國會暴亂的「川粉」表達支持。

統計結果顯示，以有線電視新聞網(CNN)或MSNBC等有線電視頻道為主要新聞來源的民眾，僅16%相信聯邦調查局組織並煽動國會暴亂，以三大電視網美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)為主要新聞來源的受訪者中，則有13%認為聯邦調查局組織並煽動國會暴亂。

曾經投票給川普的選民中，高達44%相信聯邦調查局組織並煽動國會暴亂。