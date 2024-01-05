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國會暴亂將滿3周年 每周仍有人被捕 千餘人遭逮僅2人無罪

記者顏伶如／綜合報導
發生於2021年1月6日的國會暴亂即將屆滿三周年，直到現在，每周都還有少數民眾因為涉嫌參與國會暴亂而落網。(美聯社)
發生於2021年1月6日的國會暴亂即將屆滿三周年，直到現在，每周都還有少數民眾因為涉嫌參與國會暴亂而落網。(美聯社)

發生於2021年1月6日的國會暴亂即將屆滿三周年，聯邦檢察官形容調查這起事件是司法部有史以來規模最大的調查，從逮捕、起訴及判刑等統計可見一斑。直到現在，每周還有少數民眾因為涉嫌參與國會暴亂而落網。

紐約時報報導，截至2023年12月初，約有1240人因為國會暴亂而遭逮捕，涉嫌罪名從非法侵入(trespassing)輕罪到煽動叛亂(seditious conspiracy)重罪不等，350個案例仍在審判中。

約170名參與國會暴亂的民眾被法院裁定罪名成立，獲得法院宣判完全無罪者僅兩人。暴亂發生後，累計710人由於主動認罪而免於出庭受審，其中210人對重罪起訴罪名認罪。

遭到起訴或主動認罪的涉案者中，有720多人被法院判刑，其中450餘人面臨有期徒刑，坐牢時間從數天到超過20年以上都有。

發生於2021年1月6日的國會暴亂即將屆滿三周年，直到現在，每周都還有少數民眾因...
發生於2021年1月6日的國會暴亂即將屆滿三周年，直到現在，每周都還有少數民眾因為涉嫌參與國會暴亂而落網。(美聯社)

極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)幹部淪為國會暴亂被告，案例獲得全國媒體高度關注，但絕大多數起訴案則較少受到大眾注意，開庭時法庭裡只有被告家屬到場旁聽。據紐約時報報導，從這些並未見諸媒體報導的起訴案，可以拼湊出川普支持者如何集結成一群怒氣沖沖的暴徒，把川普勝選遭偷竊的謊言當成信念，企圖阻擋確認選舉人票的民主程序。

根據司法部2023年12月數據，約有170名參與國會暴亂的被告在華府聯邦區域法院受審，案件由陪審團或法官審理，絕大多數被告都被定罪。

「驕傲男孩」前任主席塔里歐(Enrique Tarrio)是所有國會暴亂被告中遭判刑期最重的個案，他於2023年9月被判22年有期徒刑。

國會暴亂被告最常面臨的起訴罪名為進入或滯留聯邦建築禁區，累計1100多人因此被移送法辦。有450人面臨起訴罪名為攻擊或妨礙國會警察，遭到妨礙確認選舉人票罪名起訴的被告則有330人。

紐約時報 司法部 川普

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