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被NFL球星羅傑斯暗示列淫魔名單 脫口秀主持人金莫喊告

編譯陳韻涵／綜合3日電
脫口秀主持金莫被球星羅傑斯暗指列名淫魔名單，金莫稱家庭已受困擾。（美聯社）
脫口秀主持金莫被球星羅傑斯暗指列名淫魔名單，金莫稱家庭已受困擾。（美聯社）

脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)2日晚透過社群媒體批評美足聯盟(NFL)紐約噴射機隊(New York Jets)四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)，稱羅傑斯暗示金莫名列「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)解密名單，讓他的家庭陷入危機，揚言提告。

金莫2日在昔稱推特(Twitter)的「X平台」上發文，讓兩人長期不和的情況再次白熱化。

羅傑斯先前接受ESPN體育脫口秀節目「帕特麥卡菲秀」(The Pat McAfee Show)訪問，共同主持人霍克(A.J. Hawk)提及本周解密的艾普斯坦名單，羅傑斯諷刺說道：「該名單上的許多人不希望曝光，包括吉米金莫。」

羅傑斯在他的酒窖視訊受訪，他接著說，名單公布後，他會開酒慶祝。

金莫2日透過社群媒體回應羅傑斯的評論，寫道「鄭重聲明，我沒有見過艾普斯坦、未與他共乘飛機、也沒拜訪過他，毫無任何瓜葛，你也不會在任何名單上找到我的名字，比起那些無法分辨虛實廢話的瘋子。你魯莽的言論讓我的家庭陷入危險。再說，我們就上法院辯論。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，沒有跡象顯示金莫可能名列艾普斯坦解密文件中；尚不清楚羅傑斯為何要暗示金莫列名，但金莫去年2月曾在節目中嘲諷羅傑斯對艾普斯坦的評論。

羅傑斯在去年2月一集「帕特麥卡菲秀」以嘉賓的身分受訪時，討論中國間諜氣球和不明飛行物體(UFO)；他說，「世上還有許多事正在發生，你有聽說艾普斯坦的客戶名單即將公開嗎？部分文件上的一些名字，可能很快就會公布。」

金莫當時在他的深夜脫口秀節目中，嘲笑羅傑斯的評論，稱他「迷信陰謀論」且「可能要回診調整腦震盪療程」。

麥卡菲2日間接提及羅傑斯提到金莫的時刻，他說：「吉米(金莫)為此嘲諷他，亞倫(羅傑斯)沒有忘記」。

NFL紐約噴射機隊四分衛羅傑斯暗示金莫列入淫魔名單，金莫揚言提告。（美聯社）
NFL紐約噴射機隊四分衛羅傑斯暗示金莫列入淫魔名單，金莫揚言提告。（美聯社）

艾普斯坦 社群媒體 氣球

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