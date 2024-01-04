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情報界：波士頓、華府6妓院 疑俄中韓引誘高官「美人計」

編譯潘勛／綜合3日電

情報界指出，設在波士頓華府地區的六間高端妓院，可能是俄、中、南韓甚至以色列所設的美人計圈套，鎖定政治人物、高階政府官員及國防承包商，專門刺探情報，而這個圈套由一名41歲南韓婦女主持，可以讓中方等國在陰謀敗露之後，有矢口否認、說得通的藉口。

每日郵報3日報導，這些妓院去年11月被破獲，檢方表示，單是在麻州一地，就打算起訴28人。麻州代理聯邦檢察官李維(Joshua Levy)表示，嫖客助長這個買春業，其辦公室要究責。

消息人士斷然指出，大華府地區那兩間妓院倒沒有明顯的成立動機；三名被告住所離華府都有距離，妓女則是從洛杉磯或拉斯維加斯用飛機載過來的。

檢方指出，李韓(Han Lee，姓名均音譯)、30歲的李俊明(Junmyung Lee)及68歲的詹姆斯‧李(James Lee)都是南韓裔美國公民，去年11月因經營這個連鎖妓院，已被起訴，但三人不是親戚。李韓、李俊明住在波士頓區，因此四間妓院設在當地言之成理，而詹姆斯‧李則住在洛杉磯市郊的托倫斯市(Torrance)。

檢方表示，「通過安檢」的國會議員、高級軍官及國防承包商，都名列這夥人經營的妓院常客。其他顧客還有企業老闆、教授、律師及科學家，費用高達每小時600元。

三名李姓主事者設立網站，對外聲稱幫忙愛攝影人士尋找全裸女模，而招徠顧客。調查人員相信，這夥集團被破獲之前，已賺了100萬元以上。「女模」只穿性感內衣及比基尼，有著各式藝名，還有提供3P服務的二人組。

目前這批嫖客的身分還沒被揭露，也還沒起訴，但聯邦檢方上個月已宣布要用刑事罪名起訴他們，應該很快就曝光。

專家懷疑這批連鎖妓院是美人計圈套，同時選在波士頓及華府附近成立，便是第一點理由。

兩間妓院設在首都之外維吉尼亞州的高級公寓大廈，各離白宮、國會、五角大廈及中央情報局(CIA)約15分鐘車程；四周滿是國防承包巨擘如洛克希德馬丁、波音及通用動力。

設有四家妓院的波士頓，也有大批軍工包商，還有頂尖大學如哈佛、麻省理工。檢方向國防部與中情報告說，那些地方是政府及軍方官員的育成搖籃。

就目前所知，這一伙沒派人駐紮在華府；嫌犯必須搭機出入市區，輪班營業。在華府營業，成本開銷、後勤難處及風險都更高。若真以做生意觀點，再於波士頓開兩家簡單得多，利潤可以放到最大。但這一伙顯然是想蒐集情報。

前中情局幹員麥金利(Nic McKinley)表示，如果只為賺錢，開按摩店更容易，開銷較少，利潤更大，但那樣便吸引不了來自政府及國安圈子的有錢客人。

任何情報機構要在外國成立，要先做足功課，鎖定擁有他們想要情報的頭號目標，而且經驗老到，認定一旦提供適當的誘因，那批人願意背叛國家。財務吃緊、貪婪、婚姻出問題、覺得工作不受賞識，都是可以被剝削的弱點。

華府 波士頓 南韓

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