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哈佛大學校長蓋伊辭職信：受種族敵意人身攻擊、威脅

記者胡玉立／綜合報導
身陷反猶太爭議和論文抄襲醜聞的哈佛大學校長蓋伊，2日宣布辭職，她在辭職信中稱是種族歧視的受害者。(路透)
身陷反猶太爭議和論文抄襲醜聞的哈佛大學校長蓋伊，2日宣布辭職，她在辭職信中稱是種族歧視的受害者。(路透)

哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)宣布辭職。這位哈佛校史上任期最短的校長，在2日發給哈佛校園社群的辭職信中強烈暗示自己是受害者，指她決定辭職，部分歸因於自己受到「種族敵意助長的人身攻擊與威脅」。

她在信中寫道：「儘管我很難過地發出這封信，但我對哈佛的希望仍然沒有減弱。當我短暫的校長任期被人銘記時，我希望它被視為一個重新覺醒的時刻：對於力求共通人性的重要性有所覺醒，對於不允許仇恨和謾罵破壞教育重要過程有所覺醒。」

儘管蓋伊被指控抄襲和反猶太主義，但她的辭職信沒有直接回應任何前述爭議。她在信中強調，「在與董事會成員協商後，很明顯，我辭職符合哈佛的最佳利益，這樣我們的社區就能以機構而不是對任何個人的關注，來應對這一非凡挑戰的時刻」。

蓋伊談到自己在這段非凡挑戰期間的痛苦感受時寫道：「這一切當中，令人痛苦的是，人們懷疑我對抗仇恨和維護學術嚴謹的承諾，而這些承諾對我來說都是至關重要的基本價值觀；我也害怕受到種族敵意助長的的人身攻擊和威脅。」

她同時寫道：「過去幾周幫助我們明白了構建未來需要努力的事—打擊一切形式的偏見和仇恨，創造一個尊重彼此、以同情心對待彼此的學習環境，以及確認為了追求真理，對公開調查和自由表達的持久承諾。」

哈佛董事會(Harvard Corporation)則針對蓋伊辭職一事發表聲明表示，董事會「非常悲傷」地接受蓋伊辭職，並感謝蓋伊「對哈佛和追求學術卓越堅定不移的承諾」；董事會推崇蓋伊並為她辯護，並稱正是因為蓋伊對哈佛及其使命的承諾如此深刻無私，所以他們基於總體考量，接受了她的辭職。

哈佛大學校園。(美聯社)
哈佛大學校園。(美聯社)

哈佛大學 猶太

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