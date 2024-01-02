蔡英文元旦談話為賴清德滅火 趙少康批賴：和平最大威脅

蔡英文總統（右）昨副總統賴清德（左）陪同下，發表元旦談話。(美聯社)

民進黨總統候選人賴清德 日前提到「把中華民國 當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發侯柯陣營批評。蔡英文總統昨天為賴清德滅火，她說，中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。不過，國民黨 副總統候選人趙少康指蔡「胡說八道」，批賴清德是「台灣和平最大的威脅」。

蔡英文昨天在總統府發表任內最後一次元旦談話，她表示，擔任中華民國總統，依照憲法、兩岸人民關係條例及其他法規來處理兩岸事務，這本來就是總統應該做的事情，她跟賴清德立場一樣，這八年來她也是這樣做。

蔡：憲法與九二共識 兩回事

蔡英文說，九二共識是國民黨主張用來跟中國協商互動的政治基礎，和中華民國憲法是兩回事，她已說過，「九二共識對國家主權的風險是有的，把九二共識跟憲法混為一談，會使得中華民國憲法淪為九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方」；所以她必須說，中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險。

蔡表示，兩岸情勢轉變，所謂九二共識詮釋也在改變，「今天中國領導人已定調九二共識是一個中國的九二共識，而且要推動兩岸政治協商，跟實踐一國兩制台灣方案」，因此，九二共識、一中原則、一國兩制，就是三位一體的對台方案，而以接受九二共識為起點。

蔡英文說，如果一味附和九二共識，只會將台灣圈入中國所定義的九二共識，對中華民國台灣的主權是最大風險所在，而持續以九二共識為通關密語，向台灣人民表達可以與中國溝通，她要說，「溝通固然重要，但以主權交換，未免也太沉重了一些」。

國民黨副總統候選人趙少康於副總統辯論會上，轟民進黨總統候選人賴清德稱中華民國憲法是災難，才是造成憲政危機。(圖:台北市攝影記者聯誼會提供)

國民黨副總統候選人趙少康則在副總統候選人的辯論會上批評蔡英文元旦談話是「胡說八道」，趙少康說，哪一位支持一國兩制？國民黨總統候選人侯友宜接受過嗎？還是他接受過？他們從頭到尾反對一國兩制，反對共產黨在香港的胡作非為。趙還批蔡是中華民國總統，怎麼老是拿習近平的話當聖經、當金句呢？

趙：賴、台獨、戰爭三位一體

趙少康並批評賴清德是台灣和平最大的威脅，賴不是口誤，那是賴的信仰、賴的價值，是賴一直以來的主張。他認為「賴清德、台獨、戰爭」才叫三位一體，才是風險、災難。

趙少康說，跟九二共識連結的憲法，是一個中華民國的憲法，一個中華民國的九二共識，九二共識的共識就是你說你的，我說我的，但從此之後就有一個共通的所謂通關密碼。

國民黨昨在新竹縣舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會，侯友宜也說，「中華民國是我的媽媽」，賴清德心裡卻沒有國家觀念，他非常難過。

民進黨副總統候選人蕭美琴強調，有認同才叫共識，不認同不能叫做共識，這是懂中文的人都知道的，既然沒有共識，怎麼能把九二共識當護國神山？

民眾黨副總統候選人吳欣盈則批評藍綠，一個靠中、一個反中，都失去台灣自主性；民眾黨主張「可以合作就合作、需要競爭就競爭、該對抗就對抗」，藉此提升台灣競爭力。