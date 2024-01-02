本報系民調：民眾信任度 侯友宜略高於賴清德

民進黨總統候選人賴清德（左起）、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

本報系總統選情調查發現，有4成5相信賴清德 萬里老家應該是違建，2成9覺得是選舉抹黑的手段，2成6無意見。選民普遍認為3位總統參選人的說話可信度偏低，相信3人言論的比率僅介於2成5至3成4，不信任比率以柯文哲的4成7最高，賴清德的4成次之，侯友宜 的3成6最低。

調查還發現，即便是賴蕭配的支持者，也有1成5認為有違建爭議，6成2覺得是選舉抹黑；侯康配及柯盈配 支持者則多認定是違建，比率各占7成9及6成8。

政見可能跳票 賴蕭25％最高

至於大選期間各黨提出的政見，2成5認為賴蕭配的政見最有可能跳票，比率略高於侯康配及柯盈配的1成9。

選民對於3位總統候選人的說話可信度都以負評居多，其中僅2成5選民相信柯文哲說的話，4成7不相信，負評為3人中最高；賴清德也以負評居多，4成不相信賴的言論，3成2認為其言論可信。相對來說，侯友宜是3人中正反評價最接近者，3成4相信侯言論，3成6不相信。

交叉分析顯示，40歲以下選民中，柯文哲以4成言論可信度大幅領先賴清德的3成與侯友宜的2成4，不相信柯、賴與侯的比率，則依序為3成3、3成8與4成6。

40至59歲選民則對侯友宜較為信任，4成相信侯說話有可信度，2成9認為不可信；相對來說，40至59歲選民有2成7相信柯、4成7不相信柯，3成2相信賴，4成4不相信賴，都是不可信度超過可信度。

60歲以上選民，相信賴清德和侯友宜的選民分占3成4及3成6，兩人不分軒輊，不相信賴與侯比率各為3成6及3成3；柯文哲較不受60歲以上選民青睞，僅7%相信柯說的話，6成1不相信。

對於藍綠白3組參選人截至目前提出的政見，在可複選的情形下，雖然分別有2成4選民認為侯康配和賴蕭配有提出讓受訪選民覺得還不錯的政見，2成肯定有被柯盈配政見打動，但也有2成6選民覺得3組候選人至今都沒有提出好的政見，2成4無意見。