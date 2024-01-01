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爭議直逼「布希訴高爾案」 最高院裁決估讓川普名留選票

記者顏伶如／綜合報導
是否讓「讓川普的名字留在選票上」，分析指最高法院傾向於做出四平八穩的裁決。（路透）
是否讓「讓川普的名字留在選票上」，分析指最高法院傾向於做出四平八穩的裁決。（路透）

最高法院爆發大法官道德操守醜聞，崇高聲譽遭受質疑，民眾信賴感下跌；然而，近期多起與前總統川普和總統大選有關的訴訟最終將上訴至最高法院；比如是否讓「讓川普的名字留在選票上」，此案面臨的爭議程度與競爭激烈直逼2000年大選衍生的「布希訴高爾案」(Bush v. Gore)的訴訟。

大約十天前，大法官才剛結束頗為平淡的審案期。但科羅拉多州高等法院19日做出史無前例裁定，禁止川普列名2024大選科州選票，理由是川普參與叛亂而喪失出任公職資格。緬因州州務卿28日跟進，援引相同理由禁止川普列名緬州初選選票。共和黨陣營已針對科州判例向最高法院上訴，大法官裁決時將有兩種政治現實必須衡量。

在「布希訴高爾案」的訴訟中，最高法院判決結果讓布希(George W. Bush)入主白宮。

紐約時報分析，大法官不願剝奪選民評斷川普行為的權利，尤其是輿論恐將嚴重反彈。然而，大法官同樣憂心，如果川普在最高法院取得名不符實的勝利，等於為川普選情送上加分。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)預料將在大法官之間尋求共識，至少會想辦法避免六名共和黨總統任命大法官與三名民主黨總統任命大法官之間出現黨派歧異。羅伯茲可能考慮能讓川普列名選票的各種管道，不管川普是否曾經參與叛亂。

哈佛大學法學院教授史蒂法諾普洛(Nicholas Stephanopoulos)指出，預料最高法院將設法避免認定川普參與叛亂，否則川普將失去參選資格。

報導分析，如此結果對於反對川普陣營來說將是慘痛失敗，但最高法院傾向於做出四平八穩的裁決，讓川普能夠列名選票。

聖母大學(University of Notre Dame)法律教授穆勒(Derek Muller)說，這是棘手的政治問題，最高法院應該會努力讓大法官取得共識，發表簡短但立場一致的意見書，讓川普名字留在選票上。

是否讓「讓川普的名字留在選票上」，分析指最高法院傾向於做出四平八穩的裁決。（路透...
是否讓「讓川普的名字留在選票上」，分析指最高法院傾向於做出四平八穩的裁決。（路透）

川普 大法官 羅伯茲

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