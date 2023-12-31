辯論會談兩岸 侯友宜：若小英路線好 為何斷交9國

蔡英文(左)與賴清德(右)2023年元旦手執中華民國國旗，一起出席總統府升旗典禮。(本報資料照片／記者胡經周攝影)

中華民國總統候選人辯論會聚焦兩岸議題，媒體提問三位候選人兩岸議題，國民黨總統候選人侯友宜 諷刺民進黨，ECFA到現在也沒有停，如果「小英路線」好，為何斷了九個邦交國；民眾黨總統候選人柯文哲 說，兩岸一家親是對大陸表達善意，但民進黨總統候選人賴清德 卻「抹紅」；賴清德則說，將會不卑不亢，維持現狀。

是否贊成蔡英文總統的「小英路線」？侯友宜質疑，小英路線若這麼好，為何斷了九個邦交國，造成兩岸不溝通交流？台灣跟大陸成世界最危險的地方，讓台灣變成兵役延長一年及造成大陸戰機飛過來，「如果這路線走得通，全世界不會關心台海安全」。

柯文哲表示，賴清德稱中國大陸是台灣的威脅，「可是民進黨是搞義和團，把國家帶到更危險地方」。

由於賴清德指稱服貿、貨貿及ECFA都不是台灣應該走的路，侯友宜反問，「ECFA到現在有停嗎？」依賴度還是35%，早期說兩岸直航，「查甫找無工、查某找無尪、囝仔得去黑龍江(男性會失業、女性嫁不出、小孩要去黑龍江)」，結果也沒有。

柯文哲質疑賴清德當行政院長時為何不取消ECFA，賴清德說，蔡總統公開宣示，承諾不變、善意不變，因此台灣沒有廢不廢止ECFA的問題，只有中國企圖以商逼政的問題。

賴清德說，國內或全世界，對台灣生存威脅最大的一定是中華人民共和國。他當選後必然是三組候選人中風險最低的一組，他會團結國人、強化國防、強化經濟也強化民主陣營的合作，但只要能夠對等尊嚴，也會跟中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，以謀求兩岸和平的發展。