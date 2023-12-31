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兩岸互不隸屬即台獨？柯文哲批賴清德沒讀書

記者丘采薇、程遠述、林縉明／台北報導
1230電視政見辯論會，柯文哲。(圖:台北市攝影記者聯誼會)
1230電視政見辯論會，柯文哲。(圖:台北市攝影記者聯誼會)

藍綠白陣營中華民國總統候選人30日在辯論會激辯「台獨」。民眾黨總統候選人柯文哲詰問民進黨總統候選人賴清德，賴自稱務實台獨工作者，但美國不支持台獨，美國也有學者呼籲民進黨取消台獨黨綱，他認為賴清德只有選舉時才不講台獨，是假台獨真騙票。賴清德回應，台灣主權獨立，屬於2300萬人，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨定義，守護台灣、發展經濟、照顧人民。

賴清德說，所謂美國政府或美國學者反台獨是一段話，「他們先是反對中國用武力改變台海現狀，同時也不支持台灣宣布台灣獨立，目的是要維持台海現狀」，但被斷章取義，他會不卑不亢，帶領台灣、維持現狀守護兩岸和平。」

國民黨總統候選人侯友宜在申論時說，他反台獨、反一國兩制，堅守民主自由制度，台灣未來由2300萬人來決定。賴清德主張台獨，柯文哲看起來是已讀不回，他則一定會拚，讓這個地方能夠安全。

柯文哲會後質疑，賴清德說兩岸互不隸屬就是台獨，「你到底有沒有讀書？」

柯文哲表示，賴清德在辯論會說中華民國做兩岸護國神山會帶來災難，又講「兩岸互不隸屬就是台獨」，單單這兩句話就會引起軒然大波，一定要出來解釋，很快美國在台協會(AIT)就會打電話問是怎麼一回事。

賴清德說，他不論選黨主席或得到參選總統提名，他都講得非常清楚，所謂台獨是指台灣主權屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國。

賴清德 柯文哲 中華民國

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