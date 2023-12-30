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俄羅斯狂轟烏克蘭 拜登：國會必須加速援烏

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
俄羅斯對烏克蘭發動大規模致命飛彈攻擊後，美國總統拜登（圖）今天要求美國國會「加快」並克服在援烏方面的意見分歧。(美聯社)
俄羅斯對烏克蘭發動大規模致命飛彈攻擊後，美國總統拜登（圖）今天要求美國國會「加快」並克服在援烏方面的意見分歧。(美聯社)

俄羅斯烏克蘭發動大規模致命飛彈攻擊後，總統拜登今天要求國會「加快」並克服在援烏方面的意見分歧。他還說，克里姆林宮這波空襲顯示要徹底摧毀烏克蘭的意圖。

法新社報導，拜登（Joe Biden）透過聲明表示，「除非國會在新的一年採取緊急行動，否則我們就不能夠持續向烏克蘭提供其為了保護人民所需的武器及關鍵空防系統。國會必須加快腳步採取行動，不再拖延」。

烏克蘭當局估計俄羅斯今天這波攻擊包括158個飛彈和無人機，已導致烏克蘭18名平民死亡、逾130人受傷。

拜登指出，這是俄烏戰爭開打以來，對「烏克蘭最大規模的空中襲擊」。

拜登說，這起「殘酷的攻擊」還包括使用極音速飛彈，「這很明顯地提醒全世界，這場具毀滅性的戰爭打了將近2年後，（俄羅斯總統）蒲亭的目標仍沒有改變，他意圖要徹底毀滅烏克蘭並使其人民屈服。他的行為必須被停止」。

美國是烏克蘭主要軍事援助國之一。拜登表示，「當獨裁者和專制者能在歐洲一意孤行，美國被直接捲入的風險也會提高」。

美國國務院28日宣布，根據現有授權向烏克蘭提供的最後一筆軍援價值高達2.5億美元。

不過，由於美國共和黨國會議員攔阻新一波援烏法案，華府未來是否能持續援烏仍在爭論中。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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