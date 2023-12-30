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美神祕X-37B太空軍機7度升空 美中星際爭霸

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
美軍神秘的太空飛機X-37B由SpaceX的大型火箭成功送進太空，該太空飛機像太空梭一樣也可以返航地球。(美聯社)
美軍神秘的太空飛機X-37B由SpaceX的大型火箭成功送進太空，該太空飛機像太空梭一樣也可以返航地球。(美聯社)

軍方神秘的X-37B型無人太空飛機28日晚在佛羅里達州甘迺迪太空中心搭乘太空探索公司(SpaceX)獵鷹重型火箭升空，這是X-37B第七次出任務，比中國「神龍」號太空軍機的第三次升空晚了兩周，凸顯美中兩國的軍備競賽已擴展到太空。

神龍2周前才搶先發射

波音公司承造的X-37B，體積猶如一輛小型巴士，外型類似迷你版太空梭，機內有貨艙可搭載實驗儀器，能在地球軌道進行長時間的科學試驗。任務結束後，會自動穿越大氣層，像一般飛機一樣著陸。

美軍新型無人太空飛機X-37B，已執行多次任務，但外界對其功能所知有限。(路透)
美軍新型無人太空飛機X-37B，已執行多次任務，但外界對其功能所知有限。(路透)

X-37B又名為「軌道探測器」(Orbital Test Vehicle)，本來預定要更早發射，但因天氣因素和技術問題延遲了兩個多星期。

本次發射是太空軍(U.S. Space Force)在「國家安全太空發射計畫」下進行的實驗任務，國防部不願透露太多細節。太空探索公司應軍方要求，縮短了發射實況的轉播時間，因此X-37B究竟飛到多高的軌道，外界不得而知。在先前的各次任務中，X-37B的飛行高度都被限制在1200哩以下的低地球軌道。

2010年以來，X-37B已出過六次任務，前五次由「聯合發射聯盟」公司的擎天神5號火箭(Atlas V)搭載升空，第六次於2020年5月，搭乘太空探索的獵鷹9號火箭升空。這次則由馬力更強的獵鷹重型火箭負載，最遠可抵2萬2000哩外的地球同步軌道，較過去的低軌道高出許多。

美太空軍機挑戰新高度

美軍神祕無人太空飛機X-37B，28日晚間升空，但美軍要求負責搭載的SpaceX...
美軍神祕無人太空飛機X-37B，28日晚間升空，但美軍要求負責搭載的SpaceX公司縮短直播時間，外界對於太空飛機的飛行高度及任務，所知有限。（路透）

五角大廈拒絕透露X-37B這次的任務高度或目地，空軍快捷能力辦公室(Air Force Rapid Capabilities Office)則表示，太空飛機此次任務代號「美國太空軍-52」(USSF-52)，將在「新的軌道高度與環境」進行「未來太空領域認知科技」的實驗。

航太業界人士和太空迷因此猜測，X-37B可能飛到環繞地球的「大橢圓軌道」，甚至進入可以彈射至月球附近的途徑，因為國防部對月球的興趣好像愈來愈高。

中國的「神龍」號無人太空飛機，早一步於14日由「長征二己」型火箭(Long March 2F)推送升空。與獵鷹重型火箭的340萬磅總推力相較，長征二己的總推力為66萬5800磅，因此只能將「神龍」號送到低地球軌道。

美中別苗頭 非時間巧合

然而，「神龍」號的發射仍舊充滿了與美國別苗頭的意味。太空軍作戰部長沙爾茲曼上將(B. Chance Saltzman)在太空軍期刊撰文指出，一旦都進入太空，X-37B與「神龍」號將是地球軌道上最令人關注的兩個物體。「他們極力試圖在發射時機和頻率上追趕我們，所以這絕對不是時間上的巧合。」

X-37B每發射一次，任務時間就更長一點。上次任務於2022年11月返航之前，在太空中連續停留了兩年以上。因此儘管軍方不願透露，外界猜測這架太空飛機下次降落地球，將是2026年以後的事。

中國「神龍」太空軍機在地球上空飛行示意圖。(取自space網站)
中國「神龍」太空軍機在地球上空飛行示意圖。(取自space網站)

太空 國防部 五角大廈

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