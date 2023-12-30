董軍接任中國防長 火箭軍多名將領落馬

懸缺四個月的中國國防部長，將由前海軍司令員董軍出任，他也是中國首位出身海軍的防長。（取材自微信公眾號）

中國人大常委會通過任命董軍為新任國防部 長，曾任海軍司令員的董軍從未受到美國制裁，被解讀為將有利於恢復與美國國防部長奧斯丁的美中防長軍事對話。

董軍未受美制裁 有利美中軍事對談

中國前任國防部長李尚福10月疑似涉及貪腐遭免職。李尚福2018年因與俄國軍火交易，被美國列入制裁名單，美方今年雖一再要求恢復兩國防長對話，中方一直以李遭制裁拒絕；現由董軍接任，這道障礙應可迎刃而解。

首位海軍防長 熟悉台海及南海防務

董軍獲得任命接任國防部長，各界另有兩個觀察重點，首先是董軍未具中央軍委委員及國務委員身分，依北京行事，將會在後續補齊。董軍也是中國1949年建政以來首位由海軍出身的國防部長，且曾任東海艦隊副司令員及南部戰區副司令員，被視為是針對台灣及南海議題的安排。

現年62歲的董軍出生於山東煙台，1978年高考後進入解放軍 海軍大連艦艇學院，畢業後長年在海軍服役。董軍在解放軍海軍中歷任海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員、東海艦隊副司令員、海軍副參謀長、南部戰區副司令員。

董軍被認為是「文職司令」，隨近年中國在南海強化主權聲索，並試圖將台海「內海化」，以合理其軍事行動，由海軍出身的董軍成為下一任解放軍軍事外交負責人，受到關注。

中國國防部長一般兼任國務委員，並擔任排名第一的中央軍委委員，後續董軍將補齊這些職銜。此前被人大常委會免去國防部長及國務委員的李尚福，目前仍保留中央軍委委員身分。

將領涉貪腐 人大常委會公布罷免名單

中國14屆人大常委會第七次會議29日閉幕，除公布新任防長外，並罷免多名現役或退役將領的全國人大代表職務，涉及火箭軍 等五個軍種的多名上將與中將，其中包括火箭軍兩任司令員周亞寧、李玉超，證實了早前傳出包括李尚福在內的解放軍高層涉及貪腐案。

人大常委會公布的罷免人事包括：前任火箭軍中將副司令員、現任中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中；中央軍委會裝備發展前後任副部長張育林、饒文敏；前中央軍委裝備發展部副部長，現任南部戰區海軍中將司令員鞠新春；解放軍前空軍上將司令員已退役轉任全國人大常委會委員的丁來杭；以及火箭軍裝備部部長呂宏，火箭軍第三任司令員李玉超，火箭軍第二任司令員周亞寧，現任火箭軍中將副司令員李傳廣。