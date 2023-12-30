國會明年對中政策 兩黨共識：聚焦經濟

負責協調國會中國政策的共和黨 議員蓋拉格(Mike Gallagher)表示，兩黨在過去一年推動制定抗衡北京的策略上取得了重要進展，他說儘管美中關係隨著兩國領袖峰會有所緩和，但北京持續是最大地緣政治威脅，這也是國會兩黨的普遍共識。民主、共和黨議員共識，國會明年對中國政策將聚焦在經濟議題。

美國和中共戰略競爭特設委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格對美國之音表示，在今年剛通過國會並由拜登 總統簽署的2024國防授權法，內容包含了多項美中戰略競爭特設委員會所提出的政策建議，包括撥款為加速向台灣交付魚叉反艦導彈的可行性進行研究、通過與台灣軍事網絡安全合作計畫來增強兩岸威懾、在印太地區製定常規陸基飛彈部署戰略等。

美中兩國元首上個月在舊金山召開亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間舉行了長達四小時的會晤。雙方在會後宣布在合作打擊芬太尼、恢復軍事接觸和人工智慧發展方面達成合作共識。

這場會談緩解了美中由於台灣、貿易、強制技術轉移和人權議題所引發的緊張關係，但國會兩黨和華盛頓分析人士普遍不認為這會為美中關係的競爭本質帶來改變。

美中戰略競爭特設委員會在本月稍早公布了一份長達53頁、長達上百項且獲得跨黨派支持的經濟政策建議報告，內容涉及層面廣泛，目的為尋求從根本上改變華盛頓與北京這兩個世界最大經濟體之間的貿易、投資 和商業往來模式，包括進一步收緊美國對中國投資的限制。

儘管國會兩黨在如何抗衡中國的方式和政策力度有些微差距，但兩黨都擁有的共識是：現行的美中經濟關係不再符合美國國安和利益，必須進行調整。

委員會兩黨領袖稱這份報告中的建議將為國會制定對中國經貿政策提供藍圖；多位委員會成員也都將這份報告視為明年國會新議期開始後的工作重點。

委員會的政策建議報告希望鼓勵加速剝離對中國公司現有的投資，並將這些資本再投資於美國企業。