中國高空偵察氣球 情報官員：利用美國網路導航

情報人士相信，去年橫越美國的中國高空氣球，曾利用美國的網路進行導航。(美聯社)

中國偵察氣球 今年初飛越美國上空事件雖告一段落，但仍然陸續傳出相關內情；國家廣播公司新聞網(NBC News)援引美國兩名現任及一名前官員報導，情報官員已確定，這個氣球是使用美國互聯網來與中國方面通訊。

報導指出，根據情報部門評估，這個氣球是透過美國一家互聯網供應商提供的服務，發送及接收來自中國的通訊，主要是氣球的導航有關的資訊；有關官員透露，氣球利用這個互聯網連接，可在短時間內發送及傳輸經高頻寬收集的數據。

國務院 一名高級官員稍早曾表示，中國利用這個氣球裝載了能夠收集信號情報的設備，可用於偵測監視，但美國的評估是，氣球在美國上空飛行時無法將情報傳回中國。

據多位現任和前官員透露，拜登 政府已向聯邦外國情報偵察法院(FISC)尋求發出高度機密的命令，可以收集氣球飛越美國上空時的情報。

若取得這樣的命令，當有氣球飛越美國上空時，情報機關可以電子監控它向中國發送及接收到的信息，當中也包括透過美國互聯網服務供應商發送的通訊。

但目前仍不明瞭法院如何裁決，涉及的美國互聯網服務供應商名字也沒有公開。

據悉，有關互聯網公司除否認中國氣球使用其網路外，更指出這樣的說法是情報部門的單方面說法。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇也向NBC重申，這個用於氣象研究的氣球，是由於西風帶及其有限的自動駕駛能力，意外飄入了美國。

據多位美國前官員透露，中國情報人員過去曾秘密使用多個國家的互聯網服務供應作為備用通訊網路；他們也說，美方從氣球所攜設備裡取得的情報，比氣球飛越美國時獲得的情報更多。

在擊落氣球後，聯邦調查局對氣球做了詳細檢查，並完成一份有關其攜帶設備的機密報告。有關官員說，氣球有多個天線，包括一個最有可能收集和定位通訊的陣列，由太陽能電池板供電。