我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

中國高空偵察氣球 情報官員：利用美國網路導航

編譯盧炯燊／綜合29日電
情報人士相信，去年橫越美國的中國高空氣球，曾利用美國的網路進行導航。(美聯社)
情報人士相信，去年橫越美國的中國高空氣球，曾利用美國的網路進行導航。(美聯社)

中國偵察氣球今年初飛越美國上空事件雖告一段落，但仍然陸續傳出相關內情；國家廣播公司新聞網(NBC News)援引美國兩名現任及一名前官員報導，情報官員已確定，這個氣球是使用美國互聯網來與中國方面通訊。

報導指出，根據情報部門評估，這個氣球是透過美國一家互聯網供應商提供的服務，發送及接收來自中國的通訊，主要是氣球的導航有關的資訊；有關官員透露，氣球利用這個互聯網連接，可在短時間內發送及傳輸經高頻寬收集的數據。

國務院一名高級官員稍早曾表示，中國利用這個氣球裝載了能夠收集信號情報的設備，可用於偵測監視，但美國的評估是，氣球在美國上空飛行時無法將情報傳回中國。

據多位現任和前官員透露，拜登政府已向聯邦外國情報偵察法院(FISC)尋求發出高度機密的命令，可以收集氣球飛越美國上空時的情報。

若取得這樣的命令，當有氣球飛越美國上空時，情報機關可以電子監控它向中國發送及接收到的信息，當中也包括透過美國互聯網服務供應商發送的通訊。

但目前仍不明瞭法院如何裁決，涉及的美國互聯網服務供應商名字也沒有公開。

據悉，有關互聯網公司除否認中國氣球使用其網路外，更指出這樣的說法是情報部門的單方面說法。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇也向NBC重申，這個用於氣象研究的氣球，是由於西風帶及其有限的自動駕駛能力，意外飄入了美國。

據多位美國前官員透露，中國情報人員過去曾秘密使用多個國家的互聯網服務供應作為備用通訊網路；他們也說，美方從氣球所攜設備裡取得的情報，比氣球飛越美國時獲得的情報更多。

在擊落氣球後，聯邦調查局對氣球做了詳細檢查，並完成一份有關其攜帶設備的機密報告。有關官員說，氣球有多個天線，包括一個最有可能收集和定位通訊的陣列，由太陽能電池板供電。

氣球 國務院 拜登

上一則

緬因剝奪川普參選資格 兩黨州議員反對 揚言彈劾州務卿

下一則

巨浪警報連襲西海岸 北達科他州斷電進入緊急狀態

延伸閱讀

拜登政府再跳過國會審查 批准對以色列軍售砲彈

拜登政府再跳過國會審查 批准對以色列軍售砲彈
哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？
以美國為首 丹麥將派遣護衛艦加入紅海護航

以美國為首 丹麥將派遣護衛艦加入紅海護航
美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情

美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠