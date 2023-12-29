皆面臨通膨及外交挑戰 拜登競選連任如當年卡特困境

政治分析家認為，拜登總統（左）與前總統卡特（右）的處境極為相似，兩人都遇到外交和通膨的難題，卡特是少數連任失敗的總統。圖為兩人2014年同台追悼前第二夫人喬安．孟岱爾。（美聯社）

拜登 總統爭取連任，因為面臨高通膨和外交政策挑戰，正陷入苦戰；華爾街 日報憶起前民主黨 總統卡特(Jimmy Carter)1980年競選連任時，面臨幾乎與拜登相同的挫折；兩人同樣競選連任，同樣努力推銷自己立法成就，想留住黨內核心選民；但也同樣與選民脫節。這些巧合，讓民主黨人擔心拜登可能會和卡特一樣，淪入「一屆總統」的政治命運。

卡特傳記作者阿爾特(Jonathan Alter)表示，「他們都做出符合國家實質利益的重要決定，但當他們衝上山時，回頭一看，並沒有很多人追隨。」「拜登正經歷卡特曾面臨的基本領導力挑戰，他正像卡特一樣失去與美國人民的聯繫。」

華爾街日報指出，回顧歷史，拜登從早期政治生涯伊始，即與卡特建立緊密連結；到卡特卸任返鄉，拜登都維持與卡特的聯繫。拜登有能力看出卡特連任的困境。

卡特1976年競選總統時，拜登是第一位出面支持卡特的在任聯邦參議員。1979年7月拜登向「威明頓晚報」(Wilmington Evening Journal)談到卡特競選連任時，曾直言卡特連任「在政治上有麻煩」，他「希望支持能確保民主黨在1980年大選保住白宮的候選人；我現在不確定那是卡特。」

拜登早期對卡特的近距離觀察，顯然讓他學到了一些政治教訓。卡特初選時，面臨已故麻州民主黨參議員泰德·甘迺迪(Ted Kennedy)嚴峻挑戰；拜登則竭力與黨內自由派保持聯繫，幾乎沒有受到任何來自黨內的競選威脅，只有律師小羅勃·甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)宣布以獨立人士身分參選總統。

卡特輸給共和黨總統雷根後，被民主黨看輕；但拜登與卡特仍維持關係，他公開造訪卡特，尋求卡特支持他選總統，並彰顯卡特當總統時的成就。卡特的白宮國內政策顧問艾森斯塔特(Stuart Eizenstat) 指出，拜登和卡特「真的很契合」，「為了將卡特帶離其他民主黨人設下的煉獄，拜登做得比任何人都更多。」