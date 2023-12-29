答內戰起因避談「奴隸制度」 海理挨轟…半天後急改口

曾任南卡州州長的海理，因為沒有直接回答民眾美國內戰因奴隸制度而起，遭到撻伐，不到12小時立即改口，承認蓄奴引發美國內戰。（美聯社）

角逐共和黨 總統提名的前南卡羅來納州 長妮姬‧海理(Nikki Haley)27日在一場活動上回答美國內戰起因提問時，避提奴隸制度，還反問提問人「你要我說什麼」而引發爭議；海理競選團隊28日趕快修補答案，稱「當然是奴隸制度引起的。」

海理的故鄉南卡州是內戰中最早的戰場之一；她27日晚在新罕布夏州小鎮柏林的「鄉民大會」上，被問及引起1860年美國內戰的原因，她只答說是「政府角色」，事涉自由，規範「哪些事人民可做、不可做」的權利云云。反過來問提問人，何不提供閣下的高見？惹得提問人反譏「又不是我在選總統，我們想要知道你的答案。」

受刺激的海理進一步解釋「政府角色」，說個人自由和資本主義，都是引發內戰的原因，提問人仍不滿：「都已經2023年了，你回答這問題居然不提『奴隸制度』這四個字，真叫人驚訝。」她惱羞成怒駁：「奴隸制度怎麼了，你要我說什麼？」隨即指定下一位聽眾提問。

競選團隊顯然明白這麼回答會失分，12小時後，於28日早上公布她接受電台訪問時說出的答案：「當然，內戰的緣由就是奴隸制度，」還說這是「美國的汙點。」

也在爭取共和黨提名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選團隊則把海理那段對話放在社媒上傳播。

德桑提斯自己規定佛州 中學老師上歷史課時，要讓學生明白黑奴也學到了「對自己有利的技術」，遭當時和他爭取佛州初選的非裔聯邦參議員史考特反擊：少替奴役制度抹粉，「分裂家庭，凌辱人性，甚至強姦人妻」才是奴役制度的本質。

川普競選團隊也對海理失言大感興奮，說她「顯然還沒資格上主戰場」。