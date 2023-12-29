去年險勝 科州共和黨眾議員布波特明年換選區

極右派共和黨眾議員布波特宣布明年將轉移到較好打的選區，引起黨內爭議。她2022年在現在選區僅以546票險勝。（歐新社）

已連任兩屆的科羅拉多州共和黨 聯邦眾議員 勞倫‧布波特(Lauren Boebert)27日晚間宣布，明年她決定不在第三國會選區尋求連任，而是改為角逐較易勝選的第四國會選區共和黨提名。

布波特在臉書影片中表示，做此決定並不容易，但「這對我個人來說是正確舉動，對支持保守派運動的人來說也是正確決定。」她明年將搬到第四選區，剩餘任期仍代表西坡(Western Slope)和南科羅拉多州。

布波特身為極右翼保守派，1月曾抵制麥卡錫(Kevin McCarthy)擔任議長；今春曾試圖強行對拜登總統進行彈劾表決。她自己則在9月傳出醜聞，因為在丹佛市看戲時與男友行為不檢而被逐出劇場。

布波特宣布改選第四選區的聲明，提到自己在目前選區面臨艱難的競選連任處境；她寫道：「我不會讓那些目的是要摧毀我這個人的黑錢偷走國會席位，這對努力爭取勝利的第三選區和那裡的保守派不公平。」

2022年期中選舉，布波特在第三選區僅以546票險勝民主黨挑戰者佛里希(Adam Frisch)；佛里希這次再次參選，籌款活動強勁，表現一直超過布波特。

第三選區共和黨初選另有一位在8月中旬加入競選行列的強勁挑戰者赫德(Jeff Hurd) ，他已獲得一些重要支持。「庫克政治報告」(Cook Political Report)曾指布波特這回「勝負難料」。

布波特換選區，也震動了第四選區；這個純紅色席位選區的席位目前由共和黨眾議員肯·巴克(Ken Buck)擔任，他已宣布將在任期結束後退休。

目前該選區還有共和黨人黛博拉·弗洛拉(Deborah Flora)、特德·哈維(Ted Harvey)和理查德·霍爾托夫(Richard Holtorf)等人宣布角逐初選提名。