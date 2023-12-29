緬因州選票也禁列川普 全美第2州 川陣營仍可上訴

緬因州選務官員也引用憲法第14修正案，宣布川普不得參加該州總統初選，成為第二個排除川普參選權的州。（美聯社）

緬因州 最高選務主管、州務卿仙娜‧貝洛斯(Shenna Bellows)28日宣布，禁止前總統川普 列名緬因州初選選票，理由是川普2020年大選過後企圖推翻選舉結果以便繼續執政，已喪失參選資格。緬因州成為繼科羅拉多之後，全美第二個不准川普列名初選選票的州。川普陣營仍可向緬因州法院上訴。

民主黨籍的貝洛斯在書面聲明中說，川普在2021年1月6日國會暴動扮演了角色，煽動支持者發動叛亂，根據美國憲法第14修正案規定不得再角逐總統，因此失去列名緬州初選選票的資格。

繼科羅拉多州禁止川普參選總統後，緬因州也宣布禁止川普參加初選，也是第一個由選務官員宣布的決定。圖為州務卿仙娜‧貝洛斯。（美聯社）

貝洛斯指出：「我非常小心謹慎，因為從來沒有任何州務卿援引第14修正案第三款規定，禁止總統候選人列名選票。然而，我也相當審慎，因為以往不曾有總統參選人參與叛亂。」

憲法第14修正案立法背景為美國重建時期(Reconstruction Era)，旨在禁止南方聯盟(Confederacy)官員出任政府公職。第14修正案第三款規定，曾「參加叛亂或謀反」(engaged in insurrection or rebellion)即喪失出任民選官員的資格。

科羅拉多州最高法院法官19日以四票對三票做出史無前例裁定，禁止川普列名2024大選科州選票。共和黨科州黨部透過委任律師塞庫洛(Jay Sekulow)，27日已訴請最高法院推翻科州高院裁決。

紐約時報分析，川普參選資格是充滿爆炸性的政治爭議，緬因州禁止川普列名選票的最新發展，使得最高法院介入處理出現迫切感。2024年大選首場初選再過幾周便將登場，選民參加初選投票之前，兩黨律師都希望最高法院能對南北戰爭之後立法、用詞含糊不清的第14修正案條文提供釋義。

禁止川普列名選票的行動也在明尼蘇達州、密西根州出現，但這兩州的法院均已裁定，選務官員不得禁止共和黨將川普列入初選選票。

另一件類似案例目前正由俄勒岡州 法院審理中。稍早之前，反川普團體主張不應讓川普列名俄勒岡州初選選票，但俄勒岡州州務卿拒絕配合。