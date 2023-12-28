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墨西哥總統會布林肯：美國築牆經費應投資拉美窮人

記者張文馨、編譯陳韻涵／綜合報導
國務卿布林肯（左三）、國土安全部長梅奧卡斯（左二）27日與墨西哥總統羅培茲‧歐布拉多(右)會談，協商解決無證移民之道。（路透）
國務卿布林肯（左三）、國土安全部長梅奧卡斯（左二）27日與墨西哥總統羅培茲‧歐布拉多(右)會談，協商解決無證移民之道。（路透）

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)等拜登政府高官代表團27日在墨西哥國家宮(National Palace)會晤墨國總統歐布拉多(Andres Manuel López Obrador)，討論美墨邊境非法入境移民人數創紀錄等議題；歐布拉多呼籲美國國會投資拉美與加勒比海窮人，而非邊境障礙物，墨國外長則呼籲美方重啟邊境關口。

美墨高官會談在拜登總統執政的關鍵時刻登場，非法入美人數攀上新高，當局每日逮捕萬餘人，不僅招致共和黨撻伐，也讓民主黨人憂慮移民危機恐影響2024年拜登的連任選情。

布林肯、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和白宮國安顧問伊莉莎白‧薛伍德-藍道爾(Elizabeth Sherwood-Randall)等人會晤歐布拉多之際，美國國會磋商收緊移民政策的法案；移民危機已成為美方馳援烏克蘭的主要障礙，因共和黨議員把移民改革當作支持1105億元國安法案的條件，該法案挹資美國援助烏克蘭、以色列和台灣。

美國邊境關口的執法與移民官員疲於應對數量空前的非法移民，其中多數移民來自非洲與中亞。

美墨高官會晤之際，來自24國約8000人的移民隊伍正穿越瓜地馬拉邊境，朝墨國南端的奇亞帕斯州(Chiapas)行進。美方日前關閉多個貨運鐵路及觀光過境關口，調派人力集中處理移民事務。

拜登上周與歐布拉多通電話後，在社群媒體上寫道：「亟需採取更多執法行動方能重啟主要入境關口」。

拜登政府資深官員透露，美墨高官會談不僅聚焦邊境安全，也會設法減少邊境的非法移民，「討論如何在既有政策上與墨方合作，包括執法單位的合作」。

歐布拉多上周向美方保證，墨國政府將協助緩解移民壓力；他27日再次呼籲美國國會，必須將資金「投資在拉丁美洲和加勒比海地區的窮人身上，而非設在河裡的鐵絲網或考慮築牆」。

歐布拉多也表示，期待美國明年大選將移民議題拉到前線，「我們必須謹慎處理，因為社運人士正利用移民議題作為號召」。

前總統川普任內收緊移民政策，如今挾著高人氣尋求重回白宮的他已表示，若再次當選總統，將嚴厲打擊無證客並限制合法移民。

拜登政府27日則宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，這是年底前最後一波，也標註著美國用盡援烏預算，必須等國會通過追加預算，才能維持對烏克蘭的援助；國會議員則在假期期間持續協商邊境安全法案，盼為援烏預算解套。

美國最新提供烏克蘭包含防空系統與海馬士等彈藥補充，共2.5億美元；自俄烏戰爭去年2月爆發至今，美國已提供超過460億美元的軍事援助給烏克蘭。

拜登政府10月提出高達1060億美元的援外預算追加案，共和黨人要求拜登政府收緊邊境和移民政策，兩黨議員在耶誕假期休會前加班協商，盼先處理移民政策，換取共和黨對援烏預算的支持，無奈最後破局。

ABC報導，檯面下的協商已由民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）、共和黨參議員藍福德（James Lankford）和無黨籍參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）商談數周；參議員們表示，將確保符合閉幕資格的移民能安全申請，也會快速拒絕不符規定的申請者，目標在建立更有序、有效率的庇護系統，降低邊境混亂。

非法移民 拜登 烏克蘭

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