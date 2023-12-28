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丹佛等3市求援聯邦 促加快核發工作許可

特派員黃惠玲、記者張心／綜合報導
針對移民問題，丹佛、芝加哥等政府首長多次聯合向聯邦求援。圖為大批無證客在墨西哥朝美國邊境移動。（美聯社）
針對移民問題，丹佛、芝加哥等政府首長多次聯合向聯邦求援。圖為大批無證客在墨西哥朝美國邊境移動。（美聯社）

在芝加哥、丹佛均採取類似的開罰移民巴士的政策後，紐約市長亞當斯27日也跟進頒布了類似方案，針對移民問題，政府首長並非首度聯合向聯邦求援，今年10月，芝市長以及伊州州長普立茲克攜手呼籲聯邦進行干預，大約一個月後，拜登宣布了一項加快核發工作許可的計畫，根據指出，芝加哥的一些移民在提出申請幾周內，就獲得了工作許可。

丹佛市長強斯頓表示，他們要求移民抵達前就拿到工作許可，這樣「我們就能幫助他們做他們想做的工作。」

三位市長說，他們對聯邦政府的呼籲如果都失敗，「我們將不得不大幅削減城市服務。」

德州州長艾伯特是從2022年開始用巴士運送移民離開德州，藉此回應拜登總統終止第42號法案的舉措，該法案是川普時代的一項政策，允許穿越邊境的移民迅速返回墨西哥。艾伯特在去年8月初，送出首批巴士抵達紐約，芝加哥的第一批巴士則是在8月底抵達。

亞當斯警告，由於最近移民人數激增，紐約每月將接收1.6萬個移民，已經到了「臨界點」。

不到兩周前，芝城一名年僅五歲的移民兒童，在許多人抱怨不清潔的收容所生病死亡，地方政府是否有能力接受移民，並為其提供生活必需的問題，更到了緊要關頭。

三位民主黨籍市長日前連袂向聯邦政府及國會請願，27日再聯手舉行視訊會議發布行政令。

強斯頓說，丹佛並沒有像芝城或紐約那樣收容數以萬計的移民，但丹佛卻因為成為載送移民的交通樞紐而受到嚴重影響。

紐約市發布的行政令指出，運輸無證客到紐約的公車公司(基本都由德州州府派出)，需要在抵達前32小時向市府報備，提供運輸的無證客信息，只在每周一至周五上午8時30分至中午12時卸下無證客，且地點必須在曼哈頓第八大道和第九大道之間的西41街。

亞當斯表示，自2022年春季以來，已經有超過16萬1000名無證客抵達紐約市，其中6萬8000人仍在市府庇護系統中。

移民 無證客 亞當斯

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