一年增逾百萬件 移民法院積案破300萬

隨著無證移民 人數激增，最新數據顯示，等候移民法庭處理的案件，到今年11月時已積壓超過300萬件，比2022年9月積壓的190萬件，僅一年左右激增超過100萬件。

今日美國報(USA Today)報導，紐約州雪城大學(Syracuse University)交易紀錄清算交換所(TRAC)彙編及分析了聯邦移民數據指出，目前的積壓數字比全美第三大城市芝加哥人口還要多，造成積壓原因主要是法官人手嚴重不足，平均每位法官處理4500件申請案。

根據TRAC報告，到今年10月份，全國共有734名移民法官，較2020年川普政府執政的最後一年的517人增加217人，但仍無法跟上激增的待審案件。

而持續快速增長的積壓個案已成為為拜登 總統的政治負擔，移民問題勢將成為明年總統大選選民投票決定性的議題。

德州共和黨 籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)) 今年10月在參院司法委員會聽證會上表示，拜登政府打開邊境的「水龍頭」時，就只有這麼多的移民法官，根本沒法完成工作。

在法院系統裡，負責審理移民案的法官屬於行政職位，而不是終身聯邦任命；拜登政府試圖招聘302名法官來解決積壓問題，但仍解決不了。白宮在2024年預算裡，已再要求撥款增聘150人。

移民審查執行辦公室新聞秘書凱薩琳‧馬丁利(Kathryn Mattingly)表示，除了增加法官人數外，該部門已在制定新措施減少積案，包括鼓勵利用聆訊前的先行預審來解決問題，無須浪費法庭備審的時間。

負責分析聯邦移民數據的雪城大學地理學家兼研究助理教授科徹(Austin Kocher)指出，這樣的積壓數字，說明了每個申請庇護的人，都知道最少可留在美國數年之後才審理。

包括孔寧在內的許多共和黨人及一些保守民主黨人認為，不少無證移民謊稱自己在母國受迫害，這樣他們就有機會在美國停留數年等候審理，這無疑鼓勵了其他人無證客湧來美國。