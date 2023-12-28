紐約、芝城、丹佛3市長聯手 無證客巴士限制入城

紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、芝加哥市長強森(Brandon Johnson)、丹佛市市長強斯頓(Mike Johnston)三個受到德州州長艾伯特(Greg Abbott)將移民 運離美墨邊境影響最大的城市首長，27日共同呼籲聯邦政府提供幫助，並發布嚴格規範巴士載送無證客 進入城市的行政令，違者受罰。

從艾伯特開始向民主黨主政城市運送移民、難民以來，這三個城市共接收了數十萬的移民與難民。

紐約每周5天限時 下客地點僅1處

由德州載送的無證移民，在半夜抵達紐約。紐約市府已發布行政令嚴格規範巴士載運無證客的時間和地點，否則可能扣車處分。（路透）

亞當斯頒布行政令對載運無證客進入紐約的巴士公司設置嚴格規範，要求其在抵達前32小時通知市府，僅允許每周一至周五上午8時30分至中午12時入城，且下客地點只能在曼哈頓中城一處，違者將被市府提起刑事訴訟。

違規將被起訴判刑 巴士也會查封

行政令的警告信將送往負責從德州運輸無證客到紐約的巴士公司，若違反該行政令，將被判B級輕罪。個人會被處以最高三個月監禁和500元罰款，公司最高被罰款2000元，違規巴士將被市警局查封。

紐約市此舉是效仿芝加哥市長強森在本月初頒布的命令，要求只能每周一至周五上午8時至下午5時30分下客，芝加哥則效仿紐約市頒布庇護所停留60天時限。

在德州準備登上巴士開往紐約的委內瑞拉移民一家人。（路透）

亞當斯：不能讓這些車想來就來

亞當斯說，「我們不能允許這些公車毫無預兆的想來就來，這不僅令市府頭疼，也讓無證客必須在寒冬臘月排隊等救援。」亞當斯補充，他不是想阻止無證客到來，而是要確保他們的安全，能夠以市府可周轉的速度協調其入住。

3市長再籲聯邦援助 擴大工作許可

芝加哥市長聲援紐約，贊同對運輸無證客公車頒布行政令。(取自會議直播)

強森表示，「我們的地方經濟不是為了應對這種危機而設計的，這件事不應該對我們的國家造成破壞。」亞當斯說，他們三人提出三點呼籲，包括希望聯邦提供財政援助，擴大讓這些人取得工作許可的機會，並建立一個聯邦系統來更周全運送移民到全國各地，而不是像艾伯特那樣「玩弄及利用移民作為政治棋子」。

亞當斯說，「我們不能繼續做原本是聯邦政府的工作。」

強斯頓說，丹佛並沒有像芝城或紐約那樣收容數以萬計的移民，但丹佛卻因為成為載送移民的交通樞紐而受到嚴重影響。

丹佛市長聲援紐約，贊同對運輸無證客公車頒布行政令。(取自會議直播)

聖誕節剛過，用巴士送進紐約市的南部無證移民人數再創新高。根據市府統計，假日期間，每晚有14輛滿載無證客的巴士抵達，人數創下自去年以來單日最高。亞當斯表示，「預計情況會在未來幾天加劇，因為南部邊境又有一波新移民抵達高峰，鑒於德州州長的殘酷及聯邦的不作為，我們決定頒布行政令限制法規。」