美軍基地遇襲3傷 拜登親下令空襲報復真主黨旅3設施

美國空襲伊拉克，地面上留有轟炸後的巨坑和破碎殘骸。（路透）

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)表示，美軍對伊拉克境內由伊朗 支持的民兵組織「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)的三處設施發動空襲，以報復該組織發動的無人機攻擊、致三名美軍受傷事件；伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)稱美軍的空襲致一名軍人死亡、包括平民的18人受傷，痛批美國侵犯伊國主權。

華盛頓郵報26日報導，空襲真主黨旅是由拜登總統下令，在25日夜間執行；美軍中央司指部評估，空襲可能炸死不少真主黨旅民兵，沒有跡象顯示平民受到影響。

國防部官員表示，真主黨旅以一架無人機攜帶炸藥攻擊駐伊拉克美軍阿比爾基地(Erbil Air Base)；有線電視新聞網(CNN)報導，三名美軍受傷，一人傷勢嚴重。

美國在伊拉克的軍事基地遇襲，拜登總統親自下令美國回擊。（美聯社）

國家情報總監(DNI)官網指出，真主黨旅為什葉派民兵組織，對駐伊拉克、敘利亞的美軍「造成較大威脅」。

國防部數據指出，自10月17日以來，駐伊拉克、敘利亞兩地美軍遭伊朗支持的各路民兵攻擊100多次；民兵組織表示，那是為了回應美國支持以色列以及以軍進攻加薩。

在美國發動對伊拉克報復後，使膠著的中東戰局更加複雜。

奧斯丁表示，25日晚間的空襲旨在「破壞並減弱伊朗撐腰民兵團體的戰鬥力」；奧斯丁稱那些民兵該為直接攻擊美軍負責。華郵表示，類似的反擊迄今並未損及民兵隨心所欲攻擊美軍基地的戰力。

伊拉克政府則表示，美軍的空襲殺害該國安全部隊一名現役軍人，另包括平民等18人受傷；蘇達尼稱空襲為「敵對行為」、「侵犯伊拉克主權，無論任何狀況、說詞，均不能視為可以接受」。

美國對伊拉克真主黨旅三處設施發動攻擊，報復美軍基地遇襲。圖為伊拉克什葉派軍人抬著遭美軍炸死的軍人棺材抗議。（美聯社）

華盛頓郵報報導，中央指揮部表示，伊朗支持的各路民兵持續攻擊到26日。美軍驅逐艦及戰機在紅海南部擊落12架這類無人機、三枚反艦彈道飛彈、兩枚陸基巡弋飛彈；這些攻擊行為，都由葉門「青年運動」(Houthi)組織發動，為時十個小時。青年運動的攻擊、美軍的攔截，均未造成船隻受損或人員受傷。

美方官員表示，拜登政府並未採取更主動措施，是擔心伊朗更直接參與軍事對峙，恐擴大中東地區戰火。

但奧斯丁表示，美方無意升級該區域衝突，但有充足準備，願意採取進一步的必要措施，以保護美軍人員及設施；國防部指出，駐當地美軍有意回應攻擊，但對美軍基地的攻擊大多偏離目標，只偶爾破壞基礎設施，另就算有美軍受傷，傷勢也不嚴重。