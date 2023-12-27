俄烏戰爭恐變成「凍結式衝突」美大選進程左右援烏力道

即將進入2024年，已經持續兩年的俄烏戰事隨著俄方軍需產能增加，美國CNBC新聞網的分析指出，軍事專家與防務分析圈多不看好烏軍能有所突破，預測俄烏雙方仍將是纏鬥。

該分析認為，烏軍在來年不太可能發動更多反攻，俄國 則應會聚焦於消化所占土地，特別是烏東地區。2024年俄烏戰爭的基本前景是延續當前的戰鬥與僵局，雙方都無法取得實質進展或取得大面積土地。

各方原本高度樂觀烏克蘭 可在2023年反攻勝利並扭轉戰局，但至今反攻失利、美歐軍援陷入不確定、俄國軍需產能提升備妥持久戰，西方認為2024年烏克蘭將面臨苦戰。

軍事專家也認為俄烏戰爭明年走向將很大程度取決於千里之外的美國。美國是烏克蘭最大的軍事靠山，2024年美國總統大選進程攸關援烏力道。

中央社報導，前美軍歐洲司令部副司令特維蒂（Stephen Twitty）告訴CNBC：「如今是若沒人能取得重大突破，情勢就會陷僵持，也許變成凍結式衝突（frozen conflict，即交戰雙方沒達成正式和平協議下長期對峙）。」

去年此時，烏克蘭剛藉閃擊戰在哈爾科夫（Kharkiv）收復大片失地，北約承諾「只要有需要」就會支持，基輔一片形勢大好。然而今夏烏克蘭終於發起萬眾矚目大反攻後，卻苦於無法在綿延960公里的烏東、烏南前線突破俄軍防線，烏軍除收復幾個村莊，基本上和俄軍陷入消耗戰。

雖然大反攻未如預期，烏克蘭高層認為在黑海等地取得進展，像是對俄國在克里米亞的基地襲擊，讓俄羅斯黑海艦隊活動被迫收縮。

華盛頓郵報一篇分析認為，總體而言烏克蘭在2023年僅收復約500平方公里失土，卻賠上數萬死傷及數十億美元西方軍援。烏克蘭總統澤倫斯基雖仍堅持要收復包含克里米亞在內的全部國土，然反攻失利讓西方盟友不再對烏克蘭力戰到底感到樂觀。

華爾街日報指出，烏克蘭今夏大反攻付出龐大武器裝備和人員戰損，卻幾無收復更多失土，目前仍有近20%國土在俄國手裡。

華盛頓戰爭研究所（ISW）上周指出，俄軍可能已冒著秋冬天候惡劣於前線多處發起攻勢，「以便在2024年3月俄羅斯總統大選前取得、保有主動權」；烏軍方面則在「建立與鞏固防衛陣地，為日後攻勢所需的人力和作戰資源保本」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）防務分析師克蘭尼伊凡斯（Sam Cranny-Evans）告訴CNBC：「烏克蘭對美國的依賴明顯高於對歐盟 ，若美國大選結果非基輔所樂見，加上歐盟沒法挑大梁－彈藥產能根本不足讓烏克蘭指望－2024年將不容樂觀。」

前美國駐北約大使佛克爾（Kurt Volker）說，他認為美國與歐盟的後續援烏包裹應能在明年1月通過，供基輔再戰一年。他說新的包裹援助必須含有更多先進武器像F-16戰機等。

川普先前聲稱只要他當選，會說服俄烏達成協議，「一天就能搞定俄烏戰爭」。佛克爾認為，川普當選應不至於讓烏克蘭完蛋，只是未來的資金投入會變得不確定，「讓俄國能恣意妄為對美國而言才是災難」。