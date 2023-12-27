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葉門激進武裝團體「青年運動」彈襲商船 紅海也陷緊張

編譯俞仲慈／綜合26日電
紅海情勢持緊張，葉門青年運動不斷騷擾商船，迫使美國聯合多國艦隊護航。圖為遭青年運動軍人挾持的商船。（美聯社）
紅海情勢持緊張，葉門青年運動不斷騷擾商船，迫使美國聯合多國艦隊護航。圖為遭青年運動軍人挾持的商船。（美聯社）

半島電視台(Al Jazeera)26日報導指出，受到以哈戰爭影響，鄰近的紅海局勢也陷入緊張，葉門激進武裝團體「青年運動」(Houthis)對以色列南部紅海港市埃拉特(Eilat)發動攻擊，同時出動無人機和飛彈攻擊行駛中的商船，所幸未有人員傷亡。

「青年運動」發言人薩雷亞(Yahya Sarea)26日證實，該組織對埃拉特與「巴勒斯坦被占領的其他地區」發動無人機攻擊，同時還表示該組織向一艘貨櫃船發出三次警告被無視後，發射飛彈攻擊。

事後，船東「地中海航運」(MSC Mediterranean Shipping)確認旗下貨櫃船United VIII從沙烏地阿拉伯前往巴基斯坦途中，意外在紅海遭到「青年運動」襲擊，所幸沒有船員傷亡，同時「地中海航運」也表示已向美國領導的紅海多國海上防衛隊通報此事。

稍早之前，英國海事貿易行動組織(United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO)也向半島電視台表示，位於葉門西岸的荷台達港(Hodeida)約60哩外海處，「一艘商船遭到兩架無人機自殺式攻擊」並傳出爆炸聲，不過UKMTO表示，無人機並未對船隻造成損害，該商船仍繼續航行，並和美國海軍保持聯繫。

據了解，自以哈戰爭發生以來，紅海海域陷入高度緊張，「青年運動」數周來專門攻擊商船，以示對巴勒斯坦人民的支持，根據統計，累計發動上百次無人機和飛彈攻擊，涉及多國10艘商船成為受害目標。

由於紅海航線占全球貿易量12%，如今航線受阻，商船被迫修改航線，增加航運成本，於是一周前，美國聯合英、法等九國成立多國海上防衛隊，共同協防巡邏紅海，遏阻「青年運動」對船隻進一步攻擊。

根據半島電視台報導，美國為了保護紅海這條重要的海上航線，已經加強軍事部署，並透露一艘美國驅逐艦26日抵達東非吉布地共和國(Djibouti)加油，和葉門隔海相望。

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