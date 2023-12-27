美再延長豁免429項中國產品關稅 至明年5月底

美國貿易代表戴琪26日宣布延長對中國352項進口商品和77項新冠肺炎疫情相關醫療用品關稅。(美聯社)

美國貿易代表(USTR)戴琪(Katherine Tai)26日宣布延長對中國352項進口商品和77項新冠肺炎疫情 相關醫療用品的「301條款」(Section 301)關稅 豁免，至2024年5月31日。

前總統川普 政府運用1974年貿易法(Trade Act of 1974)的301條款，於2018年和2019年對中國施加關稅，該貿易法旨在對抗貿易夥伴的不公平措施。

進口關稅豁免內容包括工業零件，如幫浦、電動馬達、部分汽車零件、化學品、單車和吸塵器，另有新冠肺炎疫情相關的醫療用品，如口罩、醫用手套和酒精濕紙巾。

圖為2020年4月自中國運抵洛杉磯的抗疫物資。(美聯社)

戴琪的聲明表示，先前的豁免期限原訂12月31日到期，此次延長至2024年5月31日將允許當局在四年審查一次的法律規範下，通盤考慮。

拜登總統維持川普政府對中國出口品加徵的額外關稅，並基於國安考量新增限制，如禁止先進半導體及其製造設備出口。

川普政府當年根據「301條款」調查發現，中國不當利用美國智慧財產權並勸誘美國企業移轉敏感技術給企業，遂對價值約3700億元的數千項中國進口商品加徵關稅。

中國則指美國對中國進口品實施「301條款」，形同「歧視」。

關稅是美中近期關係緊張的一環，其他議題另包括台灣、間諜指控、人權和新冠肺炎疫情起源。

中國財政部表示，北京政府上周延長針對特定美國進口產品的關稅豁免至2024年7月31日。