美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

美國擔憂中國利用AI科技分析蒐集來的海量資料，可能比盜取智慧財產權更具威脅。（路透）

人工智慧(AI )已被列入聯邦調查局(FBI)美國重大科技保護清單，中國則將人工智慧列入希望科學家在2025年前完成重大突破的科技項目之一。華爾街 日報(WSJ)報導，一般認為中國AI科技已具有相當威力，但美國情報機構最近提出新一波警告說，中國的威脅遠遠超過智慧財產權竊盜。

2018年7月，蘋果公司(Apple)前任員工張小浪(Xiaolang Zhang，音譯)在加州聖荷西機場準備搭機前往北京，才剛通過安檢就被聯邦幹員逮捕。聯邦當局接到蘋果公司資安團隊密報，指控張小浪偷竊自動駕駛計畫的商業機密。華爾街日報分析，張小浪案例是美中兩國在AI科技爭奪霸主地位的影子戰爭衝突之一，哪一方能夠在AI科技取得先機，可能就能主導經濟、區域政治及戰爭的勢力重畫。

擴大駭客 行動？中否認

聯邦調查局等主管機關研判，中國可能利用AI以從來不可能完成的手段，大量蒐集並儲存美國民眾資料。

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)今年稍早在矽谷一場記者會上說，過去幾年裡，中國被發現與一連串個資遭竊重大案件有關，駭客行動可能因為AI技術而變得進一步擴大。雷伊說，中國正在透過AI增進原本就在進行中的大規模駭客行動，「使用我們的科技來對付我們」。中國方面則對駭客行動的指控予以否認。

AI公司憂中方盜機密

報導指出，最近幾年，聯邦調查局對於保護美國創新科技的領域裡，愈來愈加強有能力處理AI計畫的晶片製造，而不只是AI公司而已。多名美國官員說，駭客或內鬼可能有辦法竊取支持現今先進系統的演算法，但半年之後整套系統能就變得過時，極容易被其他工程師以大規模入侵的方式破解。

過去一年來，中國使用AI的手段引發憂慮大增，聯邦調查局局長與其他西方國家情報單位主管10月與科技界高層開會商討對策。AI科技公司擔心機密被中國取得，OpenAI日前向聯邦調查局通報指出，一名前任員工筆電出現可疑活動，資安調查顯示公司機密被帶到中國。知情人士說，這名員工後來獲得證實清白。

微軟(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)受訪時說，微軟相信中國已經開始利用AI對大量數據展開偵蒐。

疑中追蹤美臥底、官員

聯邦當局相信，中國情報人員正將他們多年來得手的敏感資訊(包括指紋、外國聯絡人、債務和個人醫療紀錄)連結起來，以定位並追蹤美國臥底人員，並精準鎖定特定官員。

前國家安全局(NSA)法務長傑斯特爾(Glenn Gerstell)說：「中國可利用AI技術替幾乎所有美國人建立檔案，其中包括從病歷到信用卡、從護照號碼到父母、子女姓名和地址等各種細節，有了這些檔案，再加上效力中國政府的數十萬名駭客，我們面臨很可怕的潛在國安威脅。」