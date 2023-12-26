決定2024大選 最高院將裁川普三案

華府政治新聞網站Axios透過四個觀點，分析最高法院如何影響2024年總統選舉。

前總統川普 的政治前途可能與最高法院未來幾個月對下列案件的裁決息息相關，而無論法院裁決結果如何，都可能在這個分化的國家，觸怒政治兩極選民，讓選民對最高法院已創歷史新低的信任進一步受損。

●科羅拉多州第14修正案選票案

科州高等法院基於川普企圖推翻2020年大選，以及他2021年1月6日在國會暴亂扮演的角色，據憲法第14修正案規定喪失參選資格，裁定川普的名字不能出現於科州2024年總統選舉選票上。

科州高等法院下月4日前暫緩執行，給予川普上訴時間。川普團隊已表示會提出上訴，但若最高法院在那之前受理此案，川普未及上訴，科州可能維持原判。

●川普具備總統豁免權？

特別檢察官史密斯(Jack Smith)本月稍早籲請最高法院確認川普不具有總統豁免權，可讓聯邦在干預2020年選舉案中起訴川普。

最高法院22日駁回史密斯的速審要求，這項裁決讓此案可能超過原定明年3月4日開審的日期才開始審理。川普23日立即上訴到哥倫比亞特區巡迴上訴法院，要求撤訴。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院將受理上訴，考慮豁免問題，並於明年1月初進行口頭辯論，做出裁決。之後，敗訴一方預定會再上訴最高法院，大法官 再決定是否審理該案的上訴。

●國會暴亂 妨礙公務程序

最高法院本月稍早同意，審理一名國會暴亂人士攸關妨礙公務程序的上訴案件。

此案論點在於美國法典18的定義與應用範圍，第1512(c)條規定，透過銷毀、更改或隱藏「紀錄、文件或其他物體，或試圖這麼做」，阻礙正式訴訟程式屬違法行為。

川普在試圖推翻2020年選舉中遭受指控，辯方稱該法規不適用國會暴亂，因為該事件並未明確涉及文件、紀錄或其他物體；地區法官同意，裁定該規定僅適用透過篡改物體干擾訴訟程序的對象。

但哥倫比亞特區巡迴上訴法院推翻這項裁決，認定該法規適用國會暴亂事件。

若最高法院同意辯方觀點，川普及數百名被指控的被告有機會尋求駁回指控。

●大法官湯瑪斯將迴避？

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)尚未鬆口是否迴避國會暴亂相關案件，他曾迴避類似案件。

湯瑪斯的正直因保守派社運人士妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)的緣故而遭受質疑，維吉妮亞一再告訴川普任內的白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)為推翻2020年大選結果而努力。