決定2024大選 最高院將裁川普三案
華府政治新聞網站Axios透過四個觀點，分析最高法院如何影響2024年總統選舉。
前總統川普的政治前途可能與最高法院未來幾個月對下列案件的裁決息息相關，而無論法院裁決結果如何，都可能在這個分化的國家，觸怒政治兩極選民，讓選民對最高法院已創歷史新低的信任進一步受損。
●科羅拉多州第14修正案選票案
科州高等法院基於川普企圖推翻2020年大選，以及他2021年1月6日在國會暴亂扮演的角色，據憲法第14修正案規定喪失參選資格，裁定川普的名字不能出現於科州2024年總統選舉選票上。
科州高等法院下月4日前暫緩執行，給予川普上訴時間。川普團隊已表示會提出上訴，但若最高法院在那之前受理此案，川普未及上訴，科州可能維持原判。
●川普具備總統豁免權？
特別檢察官史密斯(Jack Smith)本月稍早籲請最高法院確認川普不具有總統豁免權，可讓聯邦在干預2020年選舉案中起訴川普。
最高法院22日駁回史密斯的速審要求，這項裁決讓此案可能超過原定明年3月4日開審的日期才開始審理。川普23日立即上訴到哥倫比亞特區巡迴上訴法院，要求撤訴。
哥倫比亞特區巡迴上訴法院將受理上訴，考慮豁免問題，並於明年1月初進行口頭辯論，做出裁決。之後，敗訴一方預定會再上訴最高法院，大法官再決定是否審理該案的上訴。
●國會暴亂 妨礙公務程序
最高法院本月稍早同意，審理一名國會暴亂人士攸關妨礙公務程序的上訴案件。
此案論點在於美國法典18的定義與應用範圍，第1512(c)條規定，透過銷毀、更改或隱藏「紀錄、文件或其他物體，或試圖這麼做」，阻礙正式訴訟程式屬違法行為。
川普在試圖推翻2020年選舉中遭受指控，辯方稱該法規不適用國會暴亂，因為該事件並未明確涉及文件、紀錄或其他物體；地區法官同意，裁定該規定僅適用透過篡改物體干擾訴訟程序的對象。
但哥倫比亞特區巡迴上訴法院推翻這項裁決，認定該法規適用國會暴亂事件。
若最高法院同意辯方觀點，川普及數百名被指控的被告有機會尋求駁回指控。
●大法官湯瑪斯將迴避？
最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)尚未鬆口是否迴避國會暴亂相關案件，他曾迴避類似案件。
湯瑪斯的正直因保守派社運人士妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)的緣故而遭受質疑，維吉妮亞一再告訴川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)為推翻2020年大選結果而努力。
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