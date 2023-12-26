2024選舉年 AI科技來搗亂？專家憂助長錯、假資訊滿天飛 影響選舉

各界都擔心AI科技將干擾影響2024大選。(美聯社)

專家說，2016和2020是社媒選舉年，2024將是人工智慧(AI )選舉年， AI將助長錯、假資訊滿天飛，讓選民難以分辨真假，對選舉造成影響。

芝加哥大 學公共事務學院臨時院長梅斯奇塔(Ethan Bueno de Mesquita)說，AI技術會如何改變「我們的政治，作為社會一分子的我們，都得好好的觀察、學習。」

生成式AI可以自行寫稿、製作圖像、語音檔和影片，製造「深偽」內容，讓原已兩極化的社會更分化，更進一步腐蝕選民對選舉制度的信心。

專家擔心的不只是聊天機器人對選票、選舉日期、投票地點等提供誤導性資訊，更擔心有人刻意隱藏不可告人的動機，利用AI對某些候選人或議題，散播錯誤與虛假資訊。

弗雷斯諾加州州立大學(California State University, Fresno)政治系系主任布萊恩特(Lisa Bryant)說，「我認為，這樣下去，選舉將變得一片暗黑。」

各種民調 顯示，擔心AI科技干擾選舉的，不只是學界中人，一般美國人似乎越來越擔心，原已夠爭議的2024年選舉，會被AI搞得更混亂、更複雜。芝加哥大學、美聯社與NORC公共事務研究中心11月發布的民調指出，兩大黨選民都有超過50%擔心，2024年選舉AI會被用來「散播假資訊。」

晨間諮詢(Morning Consult)與Axios媒體合作的民調也發現，近幾個月來，愈來愈多美國成年人認為，AI將對候選人廣告的信任，產生負面影響，也會對選舉結果的信任，產生負面的影響。近六成受訪民眾說，AI散播的錯誤資訊，會對2024年最後由誰贏得總統選舉，產生衝擊。

參與芝大/美聯社民調的梅斯奇塔說，製造假影片、假照片等等，AI是很強有力的工具，這些AI產品看起來「極有說服力，要分辨其真假對錯，極其困難，AI不但可能成為政治運動的工具，而且已然如此。」

今年夏天，佛州州長德桑提斯的競選團隊「絕不退縮」就曾利用AI技術，在一則電視廣告中，製作AI版的川普發言。

梅斯奇塔建議，政府與企業都應加強民眾對「當今資訊環境」的認識，媒體更應多向民眾介紹可靠的消息。