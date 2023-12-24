企業反彈「傷及經濟」 美墨2過境橋關閉5天又重啟

德州伊戈帕斯鐵路過境橋成為無證移民進入美國的通道，邊境人員在橋下放置鐵絲網。(美聯社)

海關與邊境保護局(CBP)日前關閉德州伊戈帕斯(Eagle Pass)、艾爾帕索(El Paso)兩處過境橋，將人力調派到其他地點因應無證客 爆增問題，結果引發美墨兩地企業嚴重反彈，抱怨貿易往來突然受阻。聯邦官員宣布，位於邊境地帶兩處過境橋關閉五天之後，已自22日起重新開放。

關閉兩橋嚴重打擊交通

Axios新聞網站23日報導，證據顯示即便部分關閉兩處過境橋，都引發破壞極大的後果。商家報告說，當地交通量筆直下降，傷及經濟。

「德州商業協會」(Texas Association of Business)表示，經由伊戈帕斯、艾爾帕索進行的貿易每年約339億5000萬元，占來往美墨一切跨境鐵路貿易量差不多36%。協會理事長兼執行長哈默(Glenn Hamer)抨擊表示，關閉兩地橋梁是短視、草率之舉，對無證客無甚影響，但對一般國人造成經濟損害。

關閉亞利桑納州內的路克維爾(Lukeville)出入境港，對拜登政府派在當地的機構造成猛烈政治風暴；國境兩側的加油站、餐廳減少營運時數，一些店家為求不倒閉，考慮暫時歇業。

網傳無證客藏火車偷渡

先前網路流傳影片顯示，墨西哥境內鐵路沿線出現大批無證移民 ，嘗試跳上開往美國的貨運火車。

海關與邊境保護局18日關閉伊戈帕斯、艾爾帕索的鐵路關卡，將原本駐點人力調派其他地點，協助美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)拘留遭到查緝的無證移民。這兩個地點在本月當中都出現非法入境人數大量增加的現象。

德州邊境兩座鐵路過境橋關閉五天，許多貨運火車被困在艾爾帕索。(路透)

企業怨貨物運輸被卡關

伊戈帕斯、艾爾帕索的鐵路過境橋22日下午都已恢復運作。美國與墨西哥交界地區共有六個鐵路入境關卡。聯合太平洋公司(Union Pacific)與柏林頓北方聖塔菲鐵路公司(BNSF Railway)表示，過去幾天受到伊戈帕斯、艾爾帕索鐵路關卡暫時關閉影響的汽車、農產品、化學材料以及其他消費商品的運輸過去幾天都被打斷。

聯合太平洋公司估計，關卡關閉5天導致相關產業每天損失2億元。

聯合太平洋公司與柏林頓北方聖塔菲鐵路公司均表示，將加倍努力工作，彌補過去幾天的損失時間。聯合太平洋公司發言人在聲明中說，累積5天的貨運被卡在邊境地區，現在將盡快恢復正常營運。

鐵路公司稱能嚇阻偷渡

雖然從墨西哥開入美國的貨運火車有無證移民出現，聯合太平洋公司與柏林頓北方聖塔菲鐵路公司都說，對於防止偷渡客 設有安全機制，能夠偵測並嚇阻想要藏在火車車廂達到偷渡目的的無證移民。

聯合太平洋公司表示，過去五周當中，在進入美國的貨運火車當中，只發現五名企圖闖關的無證客。

柏林頓北方聖塔菲鐵路公司也說，實際上遇到在兩處過境橋搭火車偷渡入境的無證客極少。