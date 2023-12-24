美墨邊境11月逮捕19.1萬無證客 共和黨喊彈劾梅奧卡斯

由於無證移民持續湧進美國，共和黨國會議員要求彈劾國土安全部長梅奧卡斯。(歐新社)

美墨邊境非法入境人數今年11月又告增加，國土安全部幾個月來因應措施顯然成效不彰，共和黨 要求彈劾 國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。

華盛頓時報報導，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)探員在美國西南部總共逮捕19萬1000多名非法入境者，美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員查緝了另外5萬1000名企圖闖關的外籍人士，其中許多無證客 在川普政府假釋計畫規定之下，遭查緝後很快獲釋。統計顯示，今年10月共有18萬8778名無證客被捕。

報導指出，邊境巡邏隊11月逮捕的無證客當中，有18人列名在恐怖分子通報名單。2024會計年度的前兩個月，邊境巡邏隊探員在美墨邊境逮捕30名恐怖主義嫌犯。拜登總統上台之後，去年共有169名恐怖主義嫌犯遭到逮捕。

聖誕節休假前夕，海關與邊境保護局22日下午公布無證客逮捕人數的最新統計。共和黨人士指出，拜登政府企圖在民眾歡樂過節的時候，對於壞消息的新聞故意淡化處理。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)說，梅奧卡斯的作法「非常懦弱」。格林說，非法入境統計數字反映問題非常糟糕，但梅奧卡斯卻希望消息讓愈少美國民眾知道愈好，明年1月即將公布的12月份統計數據，估計將會更加難堪。

格林指出，眾院國土安全委員會明年初就會對梅奧卡斯啟動彈劾調查。

格林說：「問題非常嚴重，對我們國家來說是重大災難，已經無法再忍受了。」

極右派共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)今年11月曾提案彈劾梅奧卡斯但未成功，民主黨眾議員全數反對彈劾，八名共和黨眾議員也與民主黨站在同一陣線。共和黨國會議員主張拜登政府必須先解決邊境危機，國會才願意支持為以色列、烏克蘭提供進一步軍援。共和黨參議員同時要求白宮必須從嚴修改移民政策。