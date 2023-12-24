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國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

退「員工留任稅收抵免」80%補助 雇主可免遭國稅局稽查

記者顏伶如／綜合報導
國稅局說，疫情期間申請「員工留任稅收抵免」的雇主，若感到後悔，可以把錢退給政府。(美聯社)
國稅局說，疫情期間申請「員工留任稅收抵免」的雇主，若感到後悔，可以把錢退給政府。(美聯社)

國會在2020年疫情期間推出「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，ERC)，但後來傳出某些雇主造假、浮報，國稅局(IRS)9月祭出打擊措施，新申請案一律暫停，60多萬件積案加強審查。國稅局日前宣布，取得「員工留任稅收抵免」的雇主若把80%補助退回，即可免遭稽查。

華爾街日報分析，國稅局21日宣布的還款計畫是針對「員工留任稅收抵免」引發諸多舞弊及違規案例的最新打擊行動。「員工留任稅收抵免」為雇主提供每名員工最高2萬6000元抵稅，雇主必須在2020年、2021年持續支付薪水給員工。

國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開數以萬計稽核，已有數百案例遭犯罪起訴。國稅局的最新措施讓雇主有機會避開民事罰款，國稅局同時對慫恿公司行號申辦且幫忙取得「員工留任稅收抵免」的第三方機構展開調查。

官員指出，雇主如果拿到「員工留任稅收抵免」，但自認資格不符而退回80%補助，國稅局將不再追究。國稅局允許雇主只退回80%補助，沒有要求全額退回，因為第三方機構抽成20%補助做為酬勞。國稅局要求雇主除退回補助之外，必須提供協助取得補助的第三方機構詳細資料給國稅局。

IRS局長沃菲爾(Danny Werfel)說：「我們無意懲罰立意良善但收到錯誤補助的公司行號。」但他表示，退回補助的開放時間並不會持續太長。

過去幾年，協助企業申請「員工留任稅收抵免」儼然發展成一種迷你產業，第三方機構透過提交報稅修改，協助公司行號取得補助。國稅局官員則對各種亂象越來越憂心。

根據統計，各行各業提出的「員工留任稅收抵免」案件高達360多萬件，政府發放2300億元補助。由於每個申請案事由都不一樣，國稅局最後可能將與申請資格出現疑慮的某些雇主對簿公堂。

國稅局9月宣布，已遞件但尚未拿到補助的雇主可以撤銷申請。國稅局統計，撤銷補助款合計超過1億元。

國稅局 IRS 華爾街

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