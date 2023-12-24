「凸顯科州荒謬判決」3搖擺州共和黨也要禁止拜登列名選票

共和黨聯邦眾議員正聯手準備，禁止拜登參加他們家鄉州的初選。(美聯社)

三個搖擺州的共和黨 州議員已宣布自己的計畫，打算不讓拜登總統的名字，登上他們州的選票；在此之前，科羅拉多高等法院以4：3票判決，前總統川普 因觸犯憲法第14修正案，不得登上科州初選選票。

新聞周刊(Newsweek)報導，這三名共和黨州眾議員是賓州伯恩斯坦(Aaron Bernstine)、亞利桑納州麥卡爾(Cory McGarr)、喬治亞州柏德(Charlice Byrd)，他們發布聯合聲明，宣布不讓拜登在自己的故鄉州，列名2024年總統普選選票。

三名共和黨人主張，假如川普可以被禁止登上一個州的選票，那他可能的對手拜登，也應該得到相同待遇。

三人所發新聞稿寫道，「今天，吾人合力提出法案，把拜登由喬治亞、亞利桑納及賓州選票除名」。

共和黨聯邦眾議員正聯手準備，禁止拜登參加他們家鄉州的初選。(美聯社)

新聞稿再說，「激進民主黨法官之荒謬，把川普由科州選票上除名，將留下汙漬在美國政治體制數十年。按照他們自己對該法相同的詮釋，拜登百分之百不夠格選舉公職。民主黨發瘋的說詞，把川普除掉，要應用在拜登身上一樣容易，拜登在南方邊界，還有據說他貪腐的家族與中國經商做生意，都犯下『叛亂』」。

移民大舉由美墨邊界流入，拜登遭到譴責；共和黨相信用更嚴格的移民可以保境安民，遏止無證客流入美國。

拜登還碰到眾院共和黨領導的監督委員會對他發動彈劾調查。另外，拜登被控參與、獲利於他兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)與外國做生意。白宮多次否認，說拜登從未介入他兒子的生意，拜登本人則稱彈劾調查是「無稽的政治噱頭」。

三名共和黨州眾議員在新聞稿末尾寫道，「科州激進分子就是改變了局勢，吾人不打算在他們摧毀合眾國之際，坐以待斃。老實說，吾人的目標在凸顯科州判決的荒謬，確保所有的候選人都能出現在所有州的選票上。為達此目標，吾人必須以共和黨身分反擊，對抗目前在操持我們偉大國家的共產黨人」。