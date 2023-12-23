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年末防小偷 亞馬遜、沃爾瑪提供包裹追蹤

編譯莊瑞萌／綜合22日電
包裹盜竊案愈來愈多，去年即造成292億元的損失。（路透）
包裹盜竊案愈來愈多，去年即造成292億元的損失。（路透）

隨著年底假期到來，民眾網購量跟著增加，卻傳出不少民眾發生包裹遭竊憾事；為了減少業者和客戶的損失，零售商與貨運公司今年年底購物季加強對策。

目前偷竊由美國郵政局(U.S. Postal Service)配送的包裹屬於聯邦罪，去年國會已推出一項法案，試圖將適用聯邦罪的範圍納入私人貨運公司。

Capitol One銀行公布的調查發現，去年有14%的人遭遇包裹盜竊，造成292億元損失；聯合包裹服務公司(United Parcel Service；UPS)與聯邦快遞(FedEx)開始讓客戶選擇延後遞送或轉送到其他取貨點；UPS並推出利用人工智慧(AI)的DeliveryDefense功能，評估配送地址的風險，如果接收地址風險太高，商家可以提供到店取貨或至UPS取貨點取貨。

包裹盜竊案愈來愈多，去年即造成292億元的損失。（路透）
包裹盜竊案愈來愈多，去年即造成292億元的損失。（路透）

美聯社報導，「包裹盜竊」(porch piracy)屢見不鮮，目前全國警局並無專門的追查包裹竊盜資料庫；不過，部分警局已開始仔細分類。例如科羅拉多丹佛市，今年通報包裹竊盜案件共1260件，四年前僅有750件。

亞馬遜(Amazon)與沃爾瑪(Walmart)也提供客戶追蹤訂單、配送以及到店取貨服務。亞馬遜並提供設置在第三方地點的儲物櫃服務以及旗下Whole Foods商店取貨，Prime會員還可讓司機將包裹送至家中車庫。

美聯社引述零售商報導，客戶應檢查訂單狀態並確認訂單是否已配送；一旦配送完成，建議客戶應該詢問其他家人或鄰居是否已經收到包裹，如果沒找到包裹則可以連絡購買商品的店家。

中田納西州立大學(Middle Tennessee State University)教授史蒂克爾(Ben Stickle)表示，零售商基於維持品牌聲譽與客戶忠誠度，通常會願意換貨。亞馬遜則建議可以直接連絡客服，目標百貨(Target)則在條款內指出，一旦將商品送至貨運公司後，損失的風險將由買家承擔。

「消費者報導」(Consumer Reports)指出，如果零售商無法解決問題則可尋求貨運公司協助，若商品是以信用卡付款，則可查看信用卡福利是否包含失竊商品的損失。

零售商 亞馬遜 信用卡

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