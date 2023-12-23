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說話的藝術…年末假期聚會 最好別談「這件事」

記者胡玉立／綜合報導
專家建議不論任何假期的家人團聚，都避免談論政治，敏感話題的立場並不會因為假期而改變。（美聯社）
專家建議不論任何假期的家人團聚，都避免談論政治，敏感話題的立場並不會因為假期而改變。（美聯社）

佳節期間，全家團聚，親友歡笑滿堂，卻很難講會不會為了某件事劍拔弩張；擔心假期大團圓變成緊張兮兮的鬥爭大會？不妨聽聽心理健康專家的建議。

別讓節日炒作沖昏了頭

美聯社報導，在佳節電影或商業炒作氛圍下，每年此時似乎處處充滿救贖和希望，讓人以為那些平日很容易與你發生衝突的人，會神奇地和你關係變好；但是，在維吉尼亞州威廉瑪麗學院(College of William & Mary)教授臨床心理健康科目的哈欽森(Tracy Hutchinson)說：「人們總想相信『這次也許會不同』，卻不願接受它可能根本不會有任何不同，真正不同的是：你用什麼角度看待你們的關係。」

有些話題最好避免

當今世局紛亂，你可能會發現，平日與你處得很好的人，政治或時事立場與你截然相反。心理治療師、「我愛你，但我討厭你的政治」(I Love You, But I Hate Your Politics)一書作者塞弗(Jeanne Safer)奉勸道：「不是什麼事都非得談不可。人們往往不明白，自己確實可以關心某人並與對方有很多共同點，卻無法與對方談論政治。」

以溝通為目標

聖塔芭芭拉加州大學教授伊絲瑞(Tania Israel)提醒說，「不要試圖讓別人相信你才是對的，他們是錯的；最好的方法是試著理解他們並表達你的關心。」

伊絲瑞建議，如果有人說了你不同意的話，不妨這麼問：「告訴我你是如何形成這個觀點的；多告訴我一些你與這個議題的連結；是什麼讓這個議題對你如此重要⋯⋯。」

照顧好自己

臨床心理學家杜爾瓦蘇拉(Ramani Durvasula)說，若預知團圓氛圍可能不好受，那就設法創造出一些平靜或分散注意力的時刻，像是散步或花點時間閱讀或冥想；「想辦法和健康的人過節，他們或許是家人朋友，也可能是同事，不管是誰，都好。至少你會覺得在這假期發生的一些事，對你是有意義的。」

心理健康 加州大學 維吉尼亞州

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