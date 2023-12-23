能源、食品下跌 11月物價走緩 通膨續降溫

11月的個人消費支出物價指數(PCE)終於出現自2020年4月以來首次負成長，民眾也期待經濟情勢即將好轉。(路透)

PCE物價指數同比僅上漲2.6%

因為能源價格下跌等因素，聯準會 (Fed)密切觀察的「個人消費支出物價指數」(PCE)11月同比(與去年同期比較)僅上漲2.6%，要比前一個月的漲2.9%還要好，愈來愈趨近聯準會設定的通膨率2%，對力抗通膨的聯準會是好消息，對白宮也是好事，民眾終於看到物價漲勢走緩。

11月的報告反映出消費者需求的轉變，服務價格上漲0.2%，而商品價格下跌0.7%。能源價格下跌2.7%，食品價格下跌0.1%，抑制了本月的通膨。

受能源價格下跌、食品價格回落，11月的個人消費支出物價指數(PCE)終於出現自2020年4月以來首次負成長。(美聯社)

紐約時報22日報導，11月通膨率比經濟學者預估的還要低，環比(與上次統計比較)上個月，物價甚至還出現0.1%的跌幅，為2020年4月以來首度，原因在汽油價格下跌；若不計最容易波動的食物、燃料兩項，更清晰比較基礎物價，發現通膨以月計僅略微上升，年升幅為3.2%，比早先的3.4%更要低。

雖說通膨仍比聯準會目標的2%來得高，報告仍提供最新的證據，指出物價漲勢快速減弱，往聯準會心之所欲發展。過去兩年多通膨劇烈，讓全國消費者負擔沉重，聯準會困擾不已，這幾個月抗通膨出現扎實進展，有助於說服聯準會官員認為終見成效。

官員及經濟學者愈來愈認為，經濟軟著陸近在眼前，通膨減緩、回歸正常，且經濟沒發生痛苦的萎縮。聯準會貨幣政策官員12月在會議上讓利率 維持穩定，意味著升息動作已經告終，甚至可能在來年降低借貸利率三次。

TD Securities美國利率策略首席學者高德堡(Gennadiy Goldberg)指出，通膨減緩許多，比聯準會預料的還來得好；聯準會正在竭盡所能，催生出經濟軟著陸。

「重大里程碑」通膨走軟 拜登 利多

通膨走軟對拜登政府也是好消息，經濟成長強勁、失業率低，但高物價侵蝕全國家戶的信心，讓政府想贏得人心十分吃力。

拜登總統發布聲明，稱讚此一報告，白宮「國家經濟委員會」(National Economic Council)主席莉奧‧布蘭納德(Lael Brainard)表示，通膨趨緩堪稱「重大里程碑」，工資成長現正超過物價漲勢；此外房貸利率也在下降，投資人終於可指望聯準會變得更慈眉善目。

市場估聯準會最快明年3月降息

依照市場價格，按估計聯準會最快將在明年3月開始降息，只是官員們也表示，何時開始降息，目前言之過早。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在開會時指出，通膨已由高點走軟，而且沒同時發生失業大幅增加，真是非常好的消息，但他仍強調「前途還不確定」。

聯準會官員可能要更密端詳通膨繼續放軟的跡象，揣摩何時開始降息。只是聯準會還有顧慮，不願宣布抗通膨成功，畢竟以往有很多假動作，最後證實通膨比預期還頑固得多，此外地緣政治問題，可能傷害到供應鏈，或者迫使油價上漲。

聯準會可能還要密切觀察消費開支，試著了解經濟裡還留有多大的動力。