抗疫物資嚴重過剩 各州被迫丟棄囤貨遭轟浪費

疫情期間，口罩、防護服一度短缺，如今疫情過後，許多州被迫丟棄過剩的防疫物資。(美聯社)

新冠疫情 大流行期間，各州紛紛爭相採購防護物資，隨著疫情逐漸緩解，造成大量即將過期的剩餘物資而丟棄；美聯社一項調查發現，從阿拉斯加州 到佛蒙特州，最少有15個州被迫丟棄大量過期、過剩及無人願意接受的個人防護裝備，包括超過1800萬個口罩 、2200萬件防護服、50萬雙手套，這還不包括那些沒有向美聯社提供確切數字的州。

美聯社曾查詢全國50個州的衛生部門，但只有一半做出回應。這些州份聲稱，它們分發物資多於丟棄，又說會盡量捐贈出去；例如華盛頓州去年向馬紹爾群島運送了數十萬件物資， 賓州則說在疫情期間，向全州1萬多個城市及衛生機構提供防護裝備，然而，這兩個州最終仍然扔掉了大量過期物資。

有些州，例如明尼蘇達仍會保留一些物資供訓練之用；但也有些州表示，疫情突然來襲，情況變幻莫測，當時只能搶購這些防護物資，否則會遭到批評，現在無論多麼不情願，最終無奈扔掉。

南卡羅來納州衛生部門的協調員尤班克(Louis Eubank) 說，當時要獲得這些物資是多麼困難，現在要丟棄實在令人有些沮喪。 該州已丟棄超過65萬個過期口罩。

美聯社發現，2020年各州僅在幾個月內，就花費超過70億元購買個人防護裝備、呼吸器及其他一些高需求的醫療設備。最終，許多物資的費用由聯邦政府埋單。

美國公共衛生協會(American Public Health Association)的執行董事班傑明(Georges Benjamin)直指是浪費，認為是公共衛生系統缺乏規畫，說明衛生部門必須有更好的庫存管理。

密西根州2021年一項州法律，要求州衛生部門儲備最多兩個月的醫療用品，但現有物品剩餘超過3800萬件。

法律發起人之一、共和黨籍州眾議員羅斯(John Roth)認為，有必要重新審視這個法規，避免未來出現類似的浪費。