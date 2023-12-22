我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

15年前為汶震募捐 徐朱留弟集結商會 一天內湊齊逾27萬

記者高雲兒／紐約報導
當年受到資助的珍珠生楊鋒（左），特別向世界日報的讀者致謝，由中美文化基金會執行長徐朱留弟（右）代表接受。（記者尤昱程／攝影）
當年受到資助的珍珠生楊鋒（左），特別向世界日報的讀者致謝，由中美文化基金會執行長徐朱留弟（右）代表接受。（記者尤昱程／攝影）

15年前的汶川地震摧毀了四川數十萬人的家園，靠著包括世界日報讀者與世界新聞網網友在內的善心資助，許多受地震影響的學校得以重建；次年，世報四川賑災基金會訪問災區，檢視捐贈成果；作為見證這些事件的前世報記者徐佳，仍記得當年的點點滴滴。

徐佳說，當年的紐約華社聽聞此消息，都備感震驚，世報也在街頭進行募捐，「很多捐款的都不是有錢人，我記得有個裝修工人，他說給包工頭白幹一天，讓包工頭把他的工資作為捐款」。

另外一位讓她印象深刻的愛心人士，就是徐氏集團總裁徐朱留弟；汶川地震發生的前一天，徐朱留弟剛剛成立紐約華人婦女總商會，「聽到地震，我覺得好心痛，立刻和婦女商會打電話，讓大家有錢出錢，有力出力」；不到一天時間，商會湊齊了27萬3600元，捐給災民。

在諸如此類愛心人士的加持下，世報在短短時間募捐了200多萬元，而第一筆重建基金，就用於重建川震受災學校，被授予該任務的「美國愛心第二春文教基金會」及其姊妹組織新華愛心教育基金會，最終選定五所學校捐助。

一年後，徐佳和世報四川賑災基金會，到這五所學校查看重建成果，五所學校都分布在地震次重災區廣元和巴中市；徐佳還記得，之所以選擇次重災區的學校，因為他們是被遺忘的角落，當所有的捐助和關注都湧向重災區的時候，次重災區的師生們卻仍等著援助。

徐佳還記得那些學校的孩子，「都是很小的小孩，很早開始住校，吃的、穿的，都不是很好，但都很積極向上」；因為每間學校之間都隔得遠，再加上交通不便，路也難走，徐佳常常要在路上花費四、五個小時，下午再回去寫稿，說到最麻煩的事，她笑稱「因為網路問題，很難傳稿」。

聽聞有的孩子已學有所成，徐佳讚賞他們的努力，但也表示機遇很重要，「希望能夠從自身經歷出發，為社會做貢獻」。

震災一年後，世界日報記者徐佳（中）探訪災區，也實際了解讀者的善款用在哪裡。（本報...
震災一年後，世界日報記者徐佳（中）探訪災區，也實際了解讀者的善款用在哪裡。（本報檔案照）

地震 世界新聞網 華人

上一則

中國電動車、太陽能產品 白宮擬提高進口關稅

下一則

當年汶震捐款「如雪片飛來」…世報同仁拆萬封信 善款紀錄仍保留

延伸閱讀

汶震15年 當年賑災募款基金助就學 珍珠小伙感謝世報

汶震15年 當年賑災募款基金助就學 珍珠小伙感謝世報
柑縣台美商會年終聚會感恩分享

柑縣台美商會年終聚會感恩分享
表彰退伍軍人 粵港澳商會辦聖誕晚會

表彰退伍軍人 粵港澳商會辦聖誕晚會
加州華人總商會 亞市牙科診所商務交流

加州華人總商會 亞市牙科診所商務交流

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決