我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

當年汶震捐款「如雪片飛來」…世報同仁拆萬封信 善款紀錄仍保留

記者高雲兒／紐約報導
當時在第一線負責款項登記的世報資深主管武賽齡，她有時接到讀者電話，對方很尖銳地質疑款項使用情況，「我都會用十二萬分的耐心，告訴他使用情況，聊上半小時和40分鐘也不少見」。(記者高雲兒／攝影)
當時在第一線負責款項登記的世報資深主管武賽齡，她有時接到讀者電話，對方很尖銳地質疑款項使用情況，「我都會用十二萬分的耐心，告訴他使用情況，聊上半小時和40分鐘也不少見」。(記者高雲兒／攝影)

2008年發生四川汶川大地震後，當時的世界日報社長張漢昇回憶，世界日報出於社會責任感，一方面事無巨細地報導災區情況，同時也成立世界日報四川賑災基金會，積極募捐，「一開始想著將善款盡快送到，只打算籌款一個月，後來因為反響太熱烈，又整整延了一個月」。

當時負責登錄捐款的人資室經理武賽齡表示，讀者捐款最終在兩個月籌得288萬3467.28元；但是直到第二個月的月末，仍有很多讀者聯繫捐款，「印象最深的是一個華埠餐館老闆，她晚上很晚下班後，轉了幾趟車，把她和員工的捐款送到報社來」。

現任世界日報總管理處總經理張漢昇表示，他一直秉持要把愛心捐款全部用在災區的理念，並向讀者清清楚楚交代捐款使用的情形，因此用整版披露善款使用情況，現在也保留著紀錄：40萬是世報在紅十字會下設的專戶捐款；98萬3000元委託愛心第二春文教基金會，在四川等災區建設愛心小學，並捐助因地震導致家庭貧困的高中生和孤兒；20萬用於幫助四川崇州市雞冠鄉小學受災嚴重的貧困學生與孤兒；5萬元幫助巴蜀金河電站的五位孤兒；15萬元資助四川搶險救援人員的專業培訓；還有20萬元用來幫助四川音樂學院國際演藝學院的88位大學生。剩下的捐款和利息設立專項獎學金，繼續資助災區學生。

張漢昇回憶，當時很多讀者是用信件將捐款寄來，真是是如雪片般飛來。為了為對捐款者負責和謹慎，武賽齡也表示，只由她與另外一兩個同事負責款項登記，為了加速處理，她周末也把信封抱回家，「甚至把我父母的麻將桌清出來，一封一封整理，每一筆都仔仔細細登記」；她和同事拆了1萬多個信封，整理了1萬4000筆捐款，「那些信封我們也留著，為讀者的捐款信息留底，一直留了八年」。

這樣面面俱到的工作，仍不免受到部分讀者的質疑。武賽齡說，她有時接到讀者電話，對方很尖銳地質疑款項使用情況，「我都會用十二萬分的耐心，告訴他使用情況，聊上半小時和40分鐘也不少見」，她會向讀者一一解釋愛基會，和各大學校的情況，「如果你有疑問，我會一直解釋到你清楚為止」。

2008年四川汶川發生大地震，海外華人透過世界日報熱心捐款，2009年世報將善款...
2008年四川汶川發生大地震，海外華人透過世界日報熱心捐款，2009年世報將善款捐助給災區學童。當年學童已長大成人，甚至到國外攻讀博士，回饋社會。（本報檔案照）

世界日報 地震 華埠

上一則

15年前為汶震募捐 徐朱留弟集結商會 一天內湊齊逾27萬

下一則

珍珠少年馮寧盼回饋社會 牛津大學專攻基因治療

延伸閱讀

汶震15年 當年賑災募款基金助就學 珍珠小伙感謝世報

汶震15年 當年賑災募款基金助就學 珍珠小伙感謝世報
訂世報加購69元可得空氣淨化器 6層過濾系統 原價239元

訂世報加購69元可得空氣淨化器 6層過濾系統 原價239元
世界日報開運誌 集印花換購活動開跑

世界日報開運誌 集印花換購活動開跑
中國北方爆發非洲豬瘟 四川憂疫情延燒：情勢異常嚴峻

中國北方爆發非洲豬瘟 四川憂疫情延燒：情勢異常嚴峻

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決