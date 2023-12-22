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珍珠生考取復旦又來美讀博工作 楊鋒：人生奇妙又感恩

記者高雲兒／紐約報導
愛基會與珍珠生21日拜訪世界日報，當年受助學童如今已學成回饋社會。由左至右為：美國愛基會總幹事褚月梅、愛基會義工明建華、愛基會會長馬宏晉、珍珠生楊鋒、世報總經理張漢昇、紐約社社長張宗智、中美文化基金會執行長徐朱留弟、世報前記者徐佳。（記者尤昱程／攝影）
愛基會與珍珠生21日拜訪世界日報，當年受助學童如今已學成回饋社會。由左至右為：美國愛基會總幹事褚月梅、愛基會義工明建華、愛基會會長馬宏晉、珍珠生楊鋒、世報總經理張漢昇、紐約社社長張宗智、中美文化基金會執行長徐朱留弟、世報前記者徐佳。（記者尤昱程／攝影）

15年前，楊鋒不知道美國在哪裡，也不知道世界日報在何處；15年後，順利獲得波士頓大學博士學位的他，站在世界日報報社裡，見到曾經幫助過他的人，「心底裡感覺又奇妙又感激」。

2008年，在甘肅周家垻中學上學的楊鋒對汶川地震的印象已經很模糊，他只記得在上自習時感到輕微晃動，便和同學從二樓迅速跑下去；當天晚上，楊鋒和很多同學睡在操場的帳篷裡，「我還記得有幾天下了雨，不停地滴水」；學校也很快搭建起活動板房，因為沒有傷亡，一切正常進行，「早讀，早起，該上課上課，該寫作業寫作業」。

對來自山區、家境困難的楊鋒來說，活動板房和帳篷不算什麼，他從10歲就開始住校，學習獨立生活，生活上的困苦從沒有減弱他的學習熱情，尤其喜歡數學和物理，「那是宇宙最深的奧秘，而且很小的時候我就發現，解出一道數學題讓我感受到的快樂，比遊山玩水、吃喝玩樂都要大」。

楊鋒(左四)初三時的畢業照片，擔心家裡無力負擔高中學費，幸好考進了珍珠班獲得補助...
楊鋒(左四)初三時的畢業照片，擔心家裡無力負擔高中學費，幸好考進了珍珠班獲得補助，後來才得以念復旦甚至到美國留學。(楊鋒提供)

他唯一擔憂的是九年制義務教育後的高中學費，「後來聽說有個世界珍珠班，不用繳學費，吃飯有補貼，我就去考試了」，楊鋒如願進入珍珠班後，成績仍然名列前茅，最後考入名校復旦；然後與2018年進入波士頓大學直接攻讀博士，如今已在一家藥廠找到工作。

回首這段經歷，楊鋒常感幸運，「我這樣的家庭，能走到這裡，是個很小概率（機率）的事情。」在珍珠班的高中三年，他每年都會寫一封年度感謝信，與那些想像當中的幫助者交流著，「我很感恩，尤其是每一個幫助我的人，我自己也很努力，沒有辜負他們」。

但是這一次，楊鋒終於可以和他的資助者們面對面，「你能想像嗎？一個很偏遠地方的中國小孩，完全不知道美國在哪裡，甚至沒有出過縣城，十幾年之後，來到美國念完博士，還見到那些在美國的幫助過他的人。」在來之前，世界日報是一個很遙遠的概念，現在出現在生活裡，感覺又奇妙，又感激。

楊鋒說，他希望在不遠的將來可以回饋社會，「我對掙錢沒有很大興趣，更希望能夠以身作則地回饋社會，然後終身學習」。

楊鋒說，以他出身的家庭，他能夠走到這裡，機率是很小的。(楊鋒提供)
楊鋒說，以他出身的家庭，他能夠走到這裡，機率是很小的。(楊鋒提供)

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