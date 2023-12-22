汶震15年 當年珍珠班失學孩童成博士 訪世報致謝

世界日報執行董事李德怡（右二）2008年11月前往四川災區探望受災孤兒，並送孩子們小禮物。(本報檔案照)

對楊鋒來說，世界日報 對小時候在甘肅 讀書的他，是個遙遠而親切的地方；他一直的心願，就是親眼看看這些幫助從大山走出來、到美國讀博士的人們；因此21日早上，當遠遠看到「世界日報」大樓上的招牌，楊鋒已有些興奮起來，「我們到了！」

募款賑災 珍珠班幫助失學兒

這淵源要從15年前(2008年)說起。一場突如其來的四川汶川大地震，奪走七萬多條人命，數十萬人無家可歸。但在在大洋的另一端，有無數海外華人 為此揪心，世界日報為此成立賑災基金會，呼籲讀者捐款，一起協助災民，尤其是因此失學的學童。

在「美國愛心第二春文教基金會」的協助下，這些善款有一大部分用於當地學校的災後重建，還有一部分成立了「世界珍珠班」，為當地品學兼優但家境貧困的孩子提供生活和學費支持。來自甘肅的楊鋒和馮寧，後來都學有所成，前者留美念完博士，後者在英國牛津大學博士後研究。

楊鋒學有所成 向讀者道謝

楊鋒拜訪世界日報，和那些幫助他的人們面對面說聲感謝，總管理處總經理張漢昇(右)接受錦旗。(記者高雲兒／攝影)

楊鋒利用善款得以繳學費念高中，後順利考入復旦大學，2018年進入波士頓大學念博士，今年已畢業工作，開始有能力服務社會。因緣際會下，他和愛基會聯繫上，希望拜訪世界日報與那些曾幫助他改變人生的讀者們道謝。

賑災責任大 15年前總動員

說起15年前的往事，當年參與的世報同仁仍記憶猶新；現任總管理處總經理張漢昇是當時的紐約社長，他說全球華人都很關心汶川大地震，「捐款信封像雪片般傳進來，一封一封拆開，每一筆都要登錄，並派記者親訪災區，還有用整版報紙披露捐款的去處」；他表示，因為讀者很踴躍，他也感到責任重大，指示要把錢全部用在災區，如今看到楊鋒的成就，備感欣慰。

當時的人資室主任武賽齡，主要負責捐款登記；整整兩個月，她和另外一個同事連周末都很少休，甚至動員起家人，「就是為了把每一筆錢都很謹慎地處理好」。

華商奔走：1天就募27萬

紐約華人婦女總商會創會會長徐朱留弟，為募款到處奔走，她回憶，「大家有錢出錢，有力出力」；不到一天時間，商會就募集了27萬3600元。

世界日報為震災募得超過200萬元，為節省行政支出，主要款項都由愛基會直接用於學童教育。當年參與報導的世報前記者徐佳表示，後來她與愛基會的大陸姐妹會「新華愛心教育基金會」一起走訪災區，「當時新華愛基會的理事長張君達，放下自己的事業，自費走訪查看，落實款項，還請學生吃飯」。

楊鋒：回饋社會 發光發熱

楊鋒和愛基會拜訪世界日報。左起：愛基會總幹事褚月梅、明建華、愛基會會長馬宏晉、楊鋒、總管理處總經理張漢昇、北美世界日報紐約社長張宗智、華社知名人士徐朱留弟、前世報記者徐佳。(記者高雲兒／攝影)

聽到這些故事，楊鋒百感交集，「以前覺得世界日報在世界的另一端，是個遙遠的陌生人，如今見到這些幫助過我的活生生的人，了解更多背後的故事，感覺非常有價值和意義」；楊鋒表示，他不是唯一一個有成就的人，很多珍珠班的同學都有了很好的去處，「有的在銀行工作，有的回學校當老師，有的去當飛行員，有的去支援西藏」。

他稱，當年的幫助對他和同學是有多重意義的，首先是讓他們接受良好的教育，考上大學，找到一份好工作，「但現在是讓我體會到善舉對人的意義，讓我們也會想要去回饋社會，在崗位上發光發熱」，楊鋒說，他會繼續把愛心傳遞下去，形成一個愛的循環。

愛基會與楊鋒一行15日拜訪世界日報，由張漢昇總經理及紐約社社長張宗智接待。