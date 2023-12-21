科州裁決5要點：踏入「未知領域」、第14修正案適用於總統

2021年1月6日的國會暴動案，參與暴動的被告多已被判刑，至於川普是否有罪，更將牽動明年的總統大選。（美聯社）

科羅拉多州 高等法院援引憲法第14修正案規定，以罕見動作撤銷前總統川普 列名2024年大選選票的資格，在全美各州裡首開先例，引發政治圈及司法界熱議，主要意見書加上三份不同意見書洋洋灑灑213頁，內容除了對第14修正案法條分析及科州選舉法律釋義之外，還涉及法院認定第14修正案適用於總統、川普在國會暴動當天的演說不受憲法第一修正案保護等要點。

裁決涉入「未知領域」

科州高等法院裁決具有里程碑意義，主要政黨候選人今後可能遭到禁止列名選票。科州高等法院大法官在裁決書中指出，這起案件迫使法院「踏入未知領域(uncharted territory)」。

法院認定第14修正案適用於總統

下級法院裁定第14修正案並不適用於總統，但被科州高等法院推翻。修正案條文明確定義適用對象僅限宣誓出任美國公務員(officer)並承諾將支持(support)憲法，但後來卻參與叛亂的公職人員。

川普則辯稱總統不是「公務員」，宣誓就職的誓詞是「恪守、維護和捍衛憲法」(preserve, protect and defend the Constitution)，與承諾「支持」憲法並不相同。科州高等法院裁決書寫道：「總統宣誓就職的誓詞用字遣詞，意思跟宣誓支持憲法並沒有任何不同。」

下級法院採納川普身為總統與「公務員」不同的辯詞，但科州高等法院則裁定，包括總統在內的所有政府官員都是服務人民的公務員。

川普暴動前演說不受憲法保護

裁決書指出，2021年1月6日國會暴動發生前，川普對群眾發表演說，要支持者前往國會大廈抗議並「拚命抗戰」(fight like hell)，如此言論屬於「煽動非法行為」(incites lawless action)，不受第一修正案保護。

法院認定川普參與叛亂(insurrection)

裁決指出，川普在國會暴動發生前的言行以及國會暴動的發生，相當於川普參與(engaged in)叛亂。

司法攻防戰將延伸最高法院