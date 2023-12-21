憲法第14修正案 去年曾被用來除名新墨州民選官員

憲法第14修正案鮮少使用，但最近一次是在去年新墨西哥的郡行政官員葛利芬被判禁任公職。（美聯社）

科羅拉多州高等法院19日判決，依憲法第14修正案條文規定，前總統川普在國會山莊暴亂案遂行叛亂，不得參與該州2024年初選，這是本法條首度用在阻止一位總統候選人出現在選票上，但過去曾被用來除名民選官員，最近一次就在2022年，地點在新墨西哥州 。

華盛頓郵報20日報導，新墨西哥州法官判決，郡行政官員葛利芬(Couy Griffin)參與國會山莊暴亂案，已涉叛亂，2022年將其解職；葛利芬上訴但敗訴。

第14修正案立法於內戰後的重建時期，當時激進共和黨(Radical Republicans)在國會占多數，決心阻止南方邦聯高階官員重返公職；一些激進共和黨人堪稱國家史上最進步派國會議員。

條文規定任何人以往曾宣誓效忠聯邦憲法，後來竟從事叛亂、叛變憲法，或資敵通敵，不得再出任公職。但條文並未明言按理該由誰執法、何時引用本法條，不管是在選舉前後，因此執法責任曾由不同官署承擔。葛利芬是被新墨西哥州法院判定失去資格，但揆諸歷史，國會曾援本法條阻止當選的國會議員就職。

華郵指出，有兩項此類案例凸顯本法條施用時有多不一致。將近100年前，本法條被成功用在對付反戰國會議員柏格(Victor Berger)，而不管按什麼標準，柏格都不是叛亂分子。但法條用在控告前邦聯官員萬斯(Zebulon Vance)，當時政治風向已變，對萬斯有利，容他長袖善舞，再返職位。

萬斯一家人脈極佳，家境雖已吃窘，但仍蓄奴十多名。萬斯法學院畢業後投身政壇，先是當選北卡羅來納州參議員 ，最後則成為第36屆國會最年輕的國會議員，代表阿什維爾(Asheville)及周遭地區。

內戰瀕臨爆發，萬斯一開始反對脫離聯邦，但最後還是在南軍效勞，也擔任邦聯的北卡州州長。

戰後的1870年，萬斯獲任北卡州的聯邦參議員，但參院援引第14修正案拒絕讓他就任。萬斯花了兩年在華府奔走，尋求特赦未果，最後放棄。但幾年後，華府發糖果般釋出特赦，讓第14修正案的整個立法宗旨黯然失敗。萬斯1875年就職，三年後再當選參議員，不僅任職到他1894年過世，事實上他的塑像直到今天還屹立在國會山莊裡。除非北卡州同意，不然國會不能合法將塑像拆掉。