科州判決後 拜登稱川普是「叛亂分子」 民主黨多同意

拜登總統認為川普就是煽動國會暴亂，至於能否參選總統，拜登表示必須由法院決定。（美聯社）

科羅拉多州高等法院裁決前總統川普 在該州不具備角逐總統資格的次日，拜登 總統20日進一步加強對川普的攻擊火力，直指這個極有可能在明年大選二次對決的共和黨對手是「叛亂分子」；不過，他沒有評論科州禁止川普參加該州初選一事。

拜登搭乘空軍一號飛抵威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)，準備參加威斯康辛黑人商會(Wisconsin Black Chamber of Commerce)一個以經濟為主題的活動時，在停機坪向記者說，川普是叛亂分子，因為他試圖推翻2020年選舉，這是「不證自明」的。

拜登又說，「無論憲法第14修正案是否適用，都會由法院作出裁決，但他(川普)肯定支持暴亂，這毫無疑問。」

之後在商會的演說中，拜登又抨擊川普最近的「移民毒害國家血液論」，強調當充分利用這個國家的人才時，經濟及國家就會變得更強大。

拜登曾多次譴責川普對美國民主的威脅， 然而在如何處理川普所面對的法律挑戰時，包括多起刑事起訴，拜登都是非常謹慎，對科州高院的裁決也不例外，小心以對。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)向媒體強調，總統沒有參與科州的裁決；她說這是一個法律程序，白宮沒有參與其中。拜登的競選團隊與記者電話會議時也同樣謹慎。

不過民主黨 內大多同意川普是「叛亂分子」說法。

眾院民主黨籍眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)形容科州的裁決是「基於法律和事實」；來自加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)也表示，「在我看來很清楚，證據顯示川普在1月6日號召並煽動暴徒衝擊國會」。