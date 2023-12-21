科州判決後 拜登稱川普是「叛亂分子」 民主黨多同意
科羅拉多州高等法院裁決前總統川普在該州不具備角逐總統資格的次日，拜登總統20日進一步加強對川普的攻擊火力，直指這個極有可能在明年大選二次對決的共和黨對手是「叛亂分子」；不過，他沒有評論科州禁止川普參加該州初選一事。
拜登搭乘空軍一號飛抵威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)，準備參加威斯康辛黑人商會(Wisconsin Black Chamber of Commerce)一個以經濟為主題的活動時，在停機坪向記者說，川普是叛亂分子，因為他試圖推翻2020年選舉，這是「不證自明」的。
拜登又說，「無論憲法第14修正案是否適用，都會由法院作出裁決，但他(川普)肯定支持暴亂，這毫無疑問。」
之後在商會的演說中，拜登又抨擊川普最近的「移民毒害國家血液論」，強調當充分利用這個國家的人才時，經濟及國家就會變得更強大。
拜登曾多次譴責川普對美國民主的威脅， 然而在如何處理川普所面對的法律挑戰時，包括多起刑事起訴，拜登都是非常謹慎，對科州高院的裁決也不例外，小心以對。
白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)向媒體強調，總統沒有參與科州的裁決；她說這是一個法律程序，白宮沒有參與其中。拜登的競選團隊與記者電話會議時也同樣謹慎。
不過民主黨內大多同意川普是「叛亂分子」說法。
眾院民主黨籍眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)形容科州的裁決是「基於法律和事實」；來自加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)也表示，「在我看來很清楚，證據顯示川普在1月6日號召並煽動暴徒衝擊國會」。
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