汙染血脈說 川普：從未讀過希特勒自傳「我的奮鬥」

川普日前的移民汙染血脈之說被質疑來自希特勒的著作，但川普20日否認他看過希特勒的「我的奮鬥」。（路透）

前總統川普 最近發表的無證移民 「汙染了我們國家的血脈」言論，遭到政壇人士多方譴責，還被拿來和納粹領袖希特勒執著於純正血統相提並論。川普19日在愛荷華州的一場集會中反駁道：「我從來沒有讀過『我的奮鬥』(Mein Kampf，希特勒自傳)。」但他堅持重申：「這是真的，他們正在摧毀我們國家的血脈。這就是他們正在做的事。⋯他們不喜歡我這樣說。」

「我從來沒有讀過『我的奮鬥』，」川普說：「他們說『哦，希特勒說過。』用一種截然不同的說法；現在他們來自世界各地，他們可能健康，也可能非常不健康，可能把疾病帶到我們國家，我們不曉得。但他們確實帶來了犯罪。」

川普近來多次發表類似聲明，指無證移民「毒害我們國家的血脈」；包括上周末新罕布夏州舉行的競選活動中和在他的社群媒體平台Truth Social發文，川普都重複這類說法，歷史學家、民權倡議者、移民權利團體、部分共和黨 人和拜登競選團隊，都站出來強烈反對。

華盛頓郵報指出，川普這次競選持續表達強硬移民政見，事實上他初次競選總統，即曾用非人性化的強烈字眼描述無證移民；2016年他競選時曾稱，來自墨西哥的無證移民為「強姦犯」，指他們帶來了「毒品」和「犯罪」。專家和歷史學家擔心，川普若再任總統，對待無證移民的政策和手段，會比第一個任期更極端。

不過，距離愛阿華州黨團會議只剩不到一個月的時間，川普仍然在共和黨民調中遙遙領先。

第摩因紀事報(Des Moines Register)／國家廣播公司新聞網(NBC News)等聯合在12月2日至7日進行的民調，特別向502名可能參加愛阿華州共和黨預選會議的人，詢問他們對於川普最近有關無證移民「毒害國家血脈」言論的看法。結果，有42％的人表示，川普的「毒害血脈」言論讓他們更有可能支持他；28%表示，這讓他們不太可能支持他。29%談到自己的支持傾向時表示，這句話「並不重要」。