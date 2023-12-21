禁止列名選票 兩黨高層：科州送川普「政治大禮」

科羅拉多州高等法院裁定禁止川普列名2024年大選選票，兩黨高層人士都認為，等於是送給川普政治大禮。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，兩黨高層人士都說，科羅拉多州高等法院裁定禁止川普 列名2024年大選選票，等於是送給川普政治大禮，為川普贏得共和黨 初選助一臂之力。某些民主黨 人士則憂心，科州裁決恐讓川普在明年11月大選得到加分作用。

科州高等法院裁決19日出爐才幾小時，共和黨民選官員便紛紛表態力挺川普，其中包括不支持川普再戰2024的黨內人士。共和黨籍北卡羅萊納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)一直沒有為川普再度問鼎白宮背書，卻提出旨在避免各州阻止候選人列名選票的草案。川普的初選對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則說，科州判決是民主黨暗助川普。

德桑提斯20日早晨在愛阿華州烏爾班岱爾市(Urbandale)跑行程時接受選民提問時答道，民主黨使出所有手段，但基本上卻讓川普在初選過程中鞏固支持度，讓川普得以代表共和黨參加大選，到時候大選將充滿著法律議題。

德桑提斯接著說：「這是不公平的，他們百分之百在濫用權力。」他說：「問題在於，他們這麼做能成功嗎？我覺得他們有一套作戰策略，很遺憾地，到時候將能成功，讓拜登或民主黨輕鬆脫身。」

面臨四件聯邦與地方刑事起訴的川普，將司法案件定調為民主黨迫害，而科州裁決衍生更高層次的問題則是，川普對於司法案件的辯駁說詞，是否將因為科州判決而獲得助益，到了明年大選時使得搖擺選民(swing voters)更容易接受。

拜登將川普塑造成對民主的威脅，如此訊息在2022年期中選舉確實擊敗了川普背書的某些共和黨候選人。但現在民主黨人士擔心，禁止川普列名選票將讓拜登的宣傳訴求被打亂或者效果打折。知情人士說，白宮資深官員與拜登競選團隊主管對科州裁決結果都感到生氣，因為判決看起來像企圖透過法官達到干預選舉的目的。