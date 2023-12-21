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科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

編譯潘勛／綜合20日電
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)

科羅拉多高等法院判決前總統川普因涉叛亂不得登上該州初選選票，華爾街日報(WSJ)20日報導，此判決把不凡、且極敏感的憲法問題交給了最高法院，最高法院幾乎肯定要承審本案，且極可能推翻科州的裁決；川普的前白宮律師科布(Ty Cobb)預測，最高法院可能以9:0票，做出有利川普的判決。

繼2000年後 最高院再捲入總統大選

科州高等法院19日以4:3票，判定2021年1月6日，川普因教唆他的支持者衝入國會山莊，而發生國會山莊暴亂案，已是叛亂行為，依憲法第14修正案而喪失再任總統資格。華爾街日報認為本判決形同強迫最高法院直接介入總統選舉，其方式為2000年布希對高爾選舉以來所未見。

科州的判決讓2024年總統選舉出現新的影響變數，且讓最高法院置身本想避免的境地；最高法院現在必須解決史無前例的法律案件，本案另可能引發全國選民的政治激情。科州的判決書公布幾分鐘之後，川普選戰陣營已矢言很快向最高法院提出上訴。

洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)法學院教授韓森(Rick Hasen)分析，最高法院再次被捲入總統大選，如今政局動盪讓案件變得更加棘手。

科羅拉多州高等法院裁決川普不能參選總統，川普團隊將上訴最高法院，最後仍要大法官做...
科羅拉多州高等法院裁決川普不能參選總統，川普團隊將上訴最高法院，最後仍要大法官做最後決定。（美聯社）

第14修正案因川普重獲重視

科州高等法院援引的法條是憲法第14修正案第3節，法條中規定凡有叛亂行為者失去資格，不得再任公職；國會是在內戰結束的重建時期撰寫本法，防止前南方邦聯人員經由選舉再掌權，武裝起來再對合眾國宣戰。

WSJ認為，這道失格條款幾乎未經探討，且在國會山莊暴亂案發生前，第14修正案第3節被視為國家史上黑暗時代的歷史遺緒，大致被遺忘，鮮少用於訴訟；但在過去兩年，本法條在法律界重獲重視，一群法學學者即便意識形態駁雜，都主張該法條可適用、應適用於禁止川普再選。他們的結論催生全國不少有關川普是否失格的官司，很多仍未判決。

一些已做判決的各州法院均判原告敗訴，川普獲勝；在即將進入2024年之際，本命題的重要性顯然褪色，但隨著科州19日判決出現，再引起爭論。

川普非官員 律師認不適用第14修正案

國會山莊報(The Hill)報導，川普時代的白宮律師科布接受有線電視新聞網(CNN)採訪表示，自己認為川普一方提起上訴後，最高法院會很快受理，且很可能以9:0的票決，讓川普勝訴，原因在他認為法條很清楚。

科布表示，問題真正的關鍵在：川普依憲法第14修正案適用背景，是否為合眾國官員；首席大法官羅伯茲(John Roberts)2010年解釋自由市場時便說，合眾國官員不由民眾選出。

科布進一步指出，諸多最高法院的判例都不認定官員包括總統或副總統。

川普若上訴 名字會自動列選票上

科布表示，咸信最高法院對本案的上訴不會猶豫，大法官們了解本案有多重大，也曉得自己的責任；最高法院還可以把科州判決時效延後，直到決定最高法院有無必要承審本案。

科州高等法院把自己判決的時效押在明年1月4日之後，允許川普先決定尋求最高法院重審；川普若上訴，他的名字就會自動留在選票上，直到大法官對上訴做出判決。

川普 大法官 華爾街

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科州裁決5要點：踏入「未知領域」、第14修正案適用於總統

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